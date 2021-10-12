聽新聞
test
0:00 / 0:00
單車客疑被吹落大排 消防員找到車…不見人影
圓規颱風掠過，彰化縣風大雨小，消防局今天上午約8點半接獲報案，指稱有一名個頭瘦小男子騎腳踏車疑因風大被吹落埔心鄉源泉路排水溝，消防局第二、三大隊派員搜尋，近午在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，但尚未找到落水男子。
消防局指出，上午有人報案指稱，看見一名瘦小男子騎腳踏車經過源泉路二段330巷7號附近，當時陣風強大，男子一時不穩，連人帶車跌落巷道邊的八堡圳，因水流湍急，男子和腳踏車消失在急流中。
圓規颱風沒通過中部地區，但山區下雨，造成溪流水圳的水位高漲，消防局絡農田水利署彰化管理處關閉上游水門，10點44分疑似落水點的水位下降到10公分，第二、三大隊展開搜救，在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，證明報案人說有人落水確有其事。
消防局第二、三大隊出動12輛防車輛、2輛救護車、22名消防人員，1名民防人員和外加一部空拍機，沿著加錫一巷、加錫二巷與大峯路交會口水圳搜尋，到目前沒尋獲，特別的是，溪湖警分局並未接到轄區有民眾報案家人失蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言