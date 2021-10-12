單車客疑被吹落大排 消防員找到車…不見人影

圓規颱風掠過，彰化縣風大雨小，消防局今天上午約8點半接獲報案，指稱有一名個頭瘦小男子騎腳踏車疑因風大被吹落埔心鄉源泉路排水溝，消防局第二、三大隊派員搜尋，近午在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，但尚未找到落水男子。

消防局指出，上午有人報案指稱，看見一名瘦小男子騎腳踏車經過源泉路二段330巷7號附近，當時陣風強大，男子一時不穩，連人帶車跌落巷道邊的八堡圳，因水流湍急，男子和腳踏車消失在急流中。

圓規颱風沒通過中部地區，但山區下雨，造成溪流水圳的水位高漲，消防局絡農田水利署彰化管理處關閉上游水門，10點44分疑似落水點的水位下降到10公分，第二、三大隊展開搜救，在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，證明報案人說有人落水確有其事。