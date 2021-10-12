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單車客疑被吹落大排 消防員找到車…不見人影

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

圓規颱風掠過，彰化縣風大雨小，消防局今天上午約8點半接獲報案，指稱有一名個頭瘦小男子騎腳踏車疑因風大被吹落埔心鄉源泉路排水溝，消防局第二、三大隊派員搜尋，近午在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，但尚未找到落水男子。

消防局指出，上午有人報案指稱，看見一名瘦小男子騎腳踏車經過源泉路二段330巷7號附近，當時陣風強大，男子一時不穩，連人帶車跌落巷道邊的八堡圳，因水流湍急，男子和腳踏車消失在急流中。

圓規颱風沒通過中部地區，但山區下雨，造成溪流水圳的水位高漲，消防局絡農田水利署彰化管理處關閉上游水門，10點44分疑似落水點的水位下降到10公分，第二、三大隊展開搜救，在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車，證明報案人說有人落水確有其事。

消防局第二、三大隊出動12輛防車輛、2輛救護車、22名消防人員，1名民防人員和外加一部空拍機，沿著加錫一巷、加錫二巷與大峯路交會口水圳搜尋，到目前沒尋獲，特別的是，溪湖警分局並未接到轄區有民眾報案家人失蹤。

彰化縣消防局接獲報案，有一名騎腳踏車男子疑似在這裡落水。圖／消防局提供
彰化縣消防局接獲報案，有一名騎腳踏車男子疑似在這裡落水。圖／消防局提供
彰化縣消防人員在男子疑似落水點的下游兩公里處找到腳踏車。圖／消防局提供
彰化縣消防人員在男子疑似落水點的下游兩公里處找到腳踏車。圖／消防局提供

腳踏車 圓規颱風

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