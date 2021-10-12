砂石場側牆崩塌土石活埋運將 土堆太高、豪雨恐成主因

計程車行經龜山區一家砂石場，遭外洩土石沖壓活埋，男駕駛當場斃命，詳細案情正在調查釐清。記者楊湛華／翻攝 桃園市龜山區東萬壽路某砂石場今晨4點左右側牆坍塌，當場將一輛行經該處的計程車掩埋，造成車內司機死亡。警方調查，現場土石堆置大約有3層樓高，但緊貼著的牆壁卻只有一塊鐵皮。業界推測可能因土堆太高加上近日豪雨，圍牆支撐不住，才導致意外發生。

初步了解，現場砂石場區因擋土牆及鐵皮鋼骨崩塌，造成場內堆置砂石及牆體坍塌在東萬壽路上，壓住一輛行駛中的計程車。警消獲報後聯繫重機械業者到場協助開挖，並於清晨6點37分將運將救出，但他已經明顯死亡。

一名砂石場業者表示，多數的砂石場都會設置在廠區內部，距離道路有一段距離，就算沒有設置圍牆也沒關係，但出事的砂石場剛好臨近台一線，導致圍牆一倒塌就波及到行經車輛。

業者表示，基本上，砂石場的擋土牆就算用鐵皮施作，但有鋼軌固牢，強度應可支撐土石重量，不過如果現場土石堆到3層樓高，加上連日豪雨，土石吸收空氣的水分後變得更厚重，的確會對擋土牆帶來不小的壓力。

桃園市土木技師公會理事長蔡明文表示，業者只用一塊鐵皮充當圍牆，但這塊圍牆若沒經過結構計算，就無法得知承重力是否足夠，而這塊圍牆可能也沒有經過相關局處的審核。

該砂石場營業登記時間在1996年，市府工務局表示，早期法令不夠周延，針對工廠設施的審查較為粗略，但近來新設砂石場，工務局都會將山坡度水土保持、圍籬高度列為審查項目之一。