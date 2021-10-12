影／2網友約「羅馬縱走」 男遭暴溪沖走失蹤 女自責哭
李男在網路相約周女昨攀登台中市「羅馬縱走」，下午返程溯溪，李未抓好繩索遭暴漲溪水沖走，周女上岸後報案。今警消沿線搜溺，並出動空拍機以陸海空方式搜尋，至今尚未有李男音訊。據悉，李男2名兒子在前進指揮所等候父親消息，並稱不認識周女；周女則不斷自責、哭泣，心情低落。
據了解，桃園人的李男(54歲)與周女(58歲)網路相約昨到台中市攀登「羅馬縱走」，下午3點多，兩人返程下山，抓繩溯溪通過有勝溪，因颱風帶來強勁雨勢、溪水暴漲，李遭溪水沖走，周女救援不及，目睹李遭水勢沖往下游，周上岸後趕緊報案。
警消昨傍晚搜救未果，今早6點，台中市消防局第二大隊組長吳金典帶隊，出動8車24人，和平警分局也派員出勤，前往落水點搜救。第二大隊指出，山區雨勢、風勢強勁，溪水暴漲搜救不易，調派義消人員並以空拍機加強搜救，目前仍持續救援。
據了解，李男2名兒子與周女都在梨山地區陵后宮設置的前進指揮所等候，2名兒子表示不認識周女；周女則不斷哭泣、自責，希望早日有李男下落。
台中市消防局指出，「羅馬縱走」指的是羅葉尾山到馬武佐野郡山這條稜線，列為中級山，入山無需申請，由於單日就能攻頂下山，近年來深受許多山友喜愛，單途中需抓繩、溯溪，須評估自身身體狀況與注意相關安全。
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