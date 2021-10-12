屏東挖眼案發酵 綠委盼接住在病房與家門間徘徊的病人

屏東挖眼案引發社會震驚，補足社會安全網問題又重回檯面上討論，民進黨立委周春米、賴品妤、何欣純、蘇巧慧、張廖萬堅和范雲等人今辦公聽會，邀請民間團體、專家學者討論「精神衛生法」修法草案，邀請相關學者、民間團體等意見，希望強化社會安全網，「接住在病房與家門間徘徊的病人」。

周春米指出，以屏東這起個案為例，社工員常去做訪視，但可惜在橫向聯繫沒注意這個點；關於修法部分，監護處分是否延長，司法院和法務部都有共識，但監護處分、司法處遇前個案若還在社區，要確保他的健康、家庭安全，要有更專業醫療資源在社區應變，學者專家也建議在健保資源上面的給付增加，希望減輕社區乘載壓力。

賴品妤指出，她在大學曾被隨機攻擊過，當時造成腦震盪之類，雖然事後和解撤告，但過了這麼多年，感覺仍很複雜，當時不確定攻擊者家裡是否有無協助，政府系統有無介入支持等，若長期治療放在醫療院所，會斷絕病患跟社會互動，復歸社會更不利，她認為可設置地區行機構，讓患者在狀況不好時居住，並有專業心理衛生人員在內協助。

張廖萬堅指出，最近他參演台中歌劇院一個劇團演出類似主題，上半場時問到現場觀眾，應該不要歧視精神病患，一半以上民眾認為不應該歧視，下半場問到如果在照顧機構設在隔壁，一半以上不願意接受，充分顯示社會矛盾一直存在。另外目前我國關訪員有108人，平均每人要照顧70到80名嚴重患者，不符實際狀況，醫療、健保資源嚴重不足。

范雲表示，ＷＨＯ「最佳化精神衛生照顧模式」是醫院照顧、社區照護同等重要，在ＷＨＯ8成會員國內有雙倍社區機構成長，反觀台灣，精神資源集中醫療院所，社區資源不足。澳洲改革國家精神衛生政策，強調以社區為基礎的精神醫療照顧，友善社區照顧網絡才能接住在系統外的病人。

蘇巧慧指出，精神疾病患者99%跟一般人一樣，可以與社會和平共存，衛福部要避免標籤化、汙名化，今天要處理的是另外1%的人 ，屏東案件不是初犯，曾犯下普通傷害案件，但回到家庭社區，卻沒再去偵查庭，社會在這斷點上做了什麼？回歸社會誰檢核，健保給醫院多少支持 ，讓醫院可做多少準備？