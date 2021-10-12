步出法院遭前夫毆打 她怒控對方具警友身分態度囂張

高雄45歲陳姓女子遭前夫毆打，事後於臉書PO文。記者陳弘逸／翻攝自臉書「我是高雄人」 高雄45歲陳姓女子日前前往少年及家事法院，豈料一步出法院，與前夫相遇，雙方爆發口角，隨後演變成肢體衝突，造成陳女手指骨折，臉部有多處擦挫傷。事後陳女報警也在臉書PO文，稱前夫態度囂張，還是警友身分；對此警方回應，非本轄警友顧問，也會秉公處理。

經調查，陳女與姪女於10月8日中午12時許，從高雄少年及家事法院出來後，遇到54歲王姓前夫，雙方從口角演變成肢體衝突，警方獲報到場時，現場已無衝突，王男也離開現場，隨後警方受理報案，協助陳女申請保護令，警詢後，也將王男依傷害罪函送。

事後陳女透過友人於臉書「我是高雄人」社團發文指出，當時法院外已經有3名男子在等候，為了自保拿起手機錄影，卻遭對方用手撥走，雙方便爆發衝突，隨後分別遭3名男子毆打導致手指骨折，事後也報案驗傷。

陳女於臉書表示，她與前夫的關係，已進入司法程序，但對方卻在法庭外直接起衝突，懷疑早有預謀。她也透露，動手打人的犯嫌之中，有人聲稱是派出所站長、四間派出所的顧問，且到案說明時，態度還極度猖狂。