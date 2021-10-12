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新北警與銀行、超商合作 成功攔阻詐騙上億元

中央社 / 新北12日電

新北警方與銀行、超商合作，今年已成功攔阻詐騙共279件、金額達1億77萬5000元。新北市長侯友宜今天上午頒發獎狀，表揚攔詐有功的銀行員、超商店員，並指示市府團隊不能掉以輕心。

侯友宜上午到板橋區的新北市政府警察局主持10月份治安會報，會中並表揚表揚攔阻民眾遭詐騙有功的金融機構行員及超商店員。

侯友宜致詞時說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，同時逐漸放寬防疫措施，加上中央五倍券開始發放，可能衍生治安狀況，市府團隊不能掉以輕心，也感謝銀行員、店員們能夠發揮警覺心，成功攔阻民眾免於詐騙。

治安會報中，警察局針對疫情期間治安狀況進行分析報告，數據顯示在疫情3級警戒期間（5月15日至7月26日），新北市或全國刑案發生均呈現下降趨勢，惟詐欺案件發生數不減反增，新北市較去年同期上升10.15%，全國則為9.29%。

根據新北市警方統計，今年1至8月由金融機構、超商攔阻詐騙共279件，金額多達新台幣1億77萬5000元。

警方表示，近期詐騙手法相當多元，詐欺集團透過各種社交網路平台，如臉書、LINE、Instagram等散布各種「無風險高獲利」的投資廣告吸引民眾，呼籲民眾切莫相信「高獲利免出門」、「保證獲利無風險」此等隱含詐財陷阱的投資標語。

詐騙 超商 侯友宜

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