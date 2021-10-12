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桃園砂石廠廢土衝破外牆奪命 台1線12時開放單線通行
桃園市龜山區今天發生廢土衝破砂石場外牆，活埋路過計程車，駕駛當場死亡的案件，公路總局已派員清運土石，待檢調、警方勘驗結束，預計12時恢復單線雙向通行，15時恢復雙向正常通行，提醒用路人配合交通指揮，改走替代道路。
公路總局第一養工處指出，桃園市龜山區台1線17.5K路段，由於承恩砂石場圍牆倒塌，廠內堆積土石滑落路面壓毀計程車，造成駕駛死亡，經中壢工務段現場清除土石，已於9時20分將南下車道完成搶通及路面清洗。
第一養工處表示，由於需配合檢調與警方現場勘驗需求，暫定在12時開放單線雙向通行，並預計15時恢復雙向正常通行，請用路人依現場指揮人員指示通行或於兩端管制點改行替代道路，台1線南下民眾請於三興工業區改走台1甲線萬壽路一段往桃園，台1線北上民眾請於嶺頂改走台1甲線萬壽路二段往台北。
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