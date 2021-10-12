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台中貨車撞倒車道上行人 傷者倒下被小客車輾斃

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

林男駕駛的貨車右側撞上周姓行人，傷者彈到左側，被一輛轎車輾過，在消防救出時已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供
林男駕駛的貨車右側撞上周姓行人，傷者彈到左側，被一輛轎車輾過，在消防救出時已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供

台中市南屯區今早發生一起車禍，林男駕駛著大貨車行經五權西路知高橋往市區方向前進，撞倒走在車道上的周姓男子，周男倒下後卻被貨車左側的白車輾過，救護人員救出後已沒有呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

警方調查，林姓男子(28歲)在今日凌晨2時10分駕駛著17噸的營業大貨車，行經五權西路知高橋往市區方向前進，疑因視線不佳，撞上走在車道邊的周男(52歲)，猛烈撞擊下右側車燈都碎了。

周男被猛撞後彈到貨車左側車道，被剛好駛來由畢女(27歲)駕駛的白色轎車輾壓，人卡在車底。救護隊員到場救人，不過，周男頭部、身體及四肢多處受傷重，被救出時已沒有呼吸心跳，送往林新院急救後仍宣告不治。

警方表示，當時下著毛毛雨，天色陰暗，道路狀況濕滑，沒有發現煞車痕，兩名駕駛均無酒駕，周男為何走在車道邊及駕駛責任等，都還待調查釐清。

林男駕駛的貨車右側與行人周男碰撞，連車燈都因撞擊力道而受損。圖／民眾提供
林男駕駛的貨車右側與行人周男碰撞，連車燈都因撞擊力道而受損。圖／民眾提供

車禍

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