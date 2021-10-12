醉男與母吵架離家 破壞轎車、闖民宅攻擊屋主洩憤遭訴

台中市清水區黃姓男子在今年7月間，與家人爭吵後，外出飲酒，行經沙鹿區鎮南路時，先持噴燈、板手破壞路旁轎車的門把、玻璃及電路版，接著在闖進附近陳姓屋主的民宅內，在一樓廚房欲烹食時，被陳發現，黃拿出折疊刀與陳扭打，隨後還逃到3樓房間內，燃燒門把、垃圾桶，警方獲報到場將黃制伏，台中地檢署今偵結，依傷害、毀損、侵入住宅、公共危險等罪起訴。

起訴指出，黃姓男子（29歲）是清水人，他在今年7月31日因故與家人吵架後，騎著母親名下的機車外出飲酒、遊蕩，行經沙鹿區鎮南路二段時，黃疑因酒精催化，為了洩憤，他在今年8月1日凌晨零時許，選上路旁陳姓女子名下的轎車，持隨身攜帶的噴燈，燃燒陳女轎車的車門把手、窗框，接著再拿板手，破壞車窗玻璃後，進入車內，並破壞方向盤下方的電路板。

黃在破壞陳女的轎車後，又在同日凌晨1時許，以隨身攜帶的螺絲起子，破壞附近陳姓屋主的一樓鋁門玻璃，持噴燈燒毀鋁門上的熱熔膠後，闖進陳姓屋主的住宅內，黃在闖入後，在一樓廚房欲煮食，正當開啟瓦斯爐之際，陳因聽到聲響下樓，雙方在樓梯間碰上後，黃持隨身攜帶的折疊刀，攻擊陳，造成陳頭部、手臂、腹部都有撕裂傷、擦挫傷等傷勢。

黃隨後跑向3樓的房間，當時房內還有陳的媳婦與孫子，黃為趕跑陳，又持噴燈燃燒房間門把，還拿浴室的垃圾桶，擺放在房間門口，燃燒垃圾，陳嚇得趕緊通知警方到場，警方到場後，將陳制伏，並查扣電擊棒、螺絲起子、板手、電鑽、折疊刀、噴燈等工具。