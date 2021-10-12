影／兩對夫妻國慶日街頭打架 見警到場鬆手仍受罰

國慶日10月10日上午10時許，新北市三重區重新橋下堤外便道傳出行車糾紛引發打架，2名男子騎機車各載妻子因故動粗，妻子攔阻不成竟也加入戰局，演變成4人對打，吸引眾多路人圍觀、錄影上傳社群。

雖然員警獲報趕抵時，雙方已經罷手，但警方調閱街頭監視器，發現雙方確實曾在街頭推擠扭打，兩造仍依社維法各罰一萬八千元以下。

警方調查，57歲莊姓男子的機車原本停靠路旁，未注意道路上其他車輛的行車狀況，便突然直接從路邊起步衝進車道，嚇到路過的45歲余姓機車騎士，差點發生擦撞。余男出口罵人引發莊男不爽，雙方因而爆發口角衝突，進一步推擠扭打。

雙方的妻子勸阻不成，莊妻直接脫下安全帽當武器揮擊，4人當街扭打成一團。當時路上人車很多，許多人乾脆停下來圍觀，拿起手機錄影，事後貼到社群網站。

當天員警獲報趕抵，雙方已經不打了，而且表示互不提告、自行和解，不需警方介入處理。但警方調閱監視影像，確認雙方有推擠扭打事實，全案依社會秩序維護法第87條開罰，互相鬥毆者處一萬八千元以下罰鍰。兩造把機車停在路上打架，再各領1張違停罰單。