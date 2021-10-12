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大樓保全巡邏糗反鎖機電室 還好手機殘存微弱訊號

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是北區甫完工3年的住宅大樓保全，他在3日凌晨在大樓巡邏時，不慎在地下室的機電室內，將自己反鎖在內，劉先不斷敲門、呼喊，希望有住戶經過能夠助他脫困，但任憑劉叫破喉嚨，也沒有住戶聽到，因為該處為地下室，劉費了一番時間，找到一處有微弱手機訊號的區域，順利通知警、消到場協助，結束劉受困20分鐘的驚魂記。

台中市第二警分局文正所在3日凌晨2時許獲報，北區英才路的屋齡3年的住宅大樓，傳出有民眾受困在地下室，需要破門，警員林明助、蔡鈞亮前往查處，發現大樓設有門禁，且大廳無人管理，無法進入大樓內，警方與到場的消防人員，兵分三路，尋找通往地下室的路線，發現有一處的窗戶沒上鎖，順利進入進入大樓。

警、消在前往地下室的途中，聽到有人敲打的聲音，發現受困在機電室的劉姓夜班保全（34歲），原本警、消要破門，但發現該機電室的門只能從外側打開，無需破門，順利協助劉脫困，劉受困20分鐘後，滿頭大汗向警、消道謝，並解釋自己為何會受困在機電室的原因。

劉姓保全說，當時他正在大樓巡邏，巡邏到地下室的機電室時，不小心將自己反鎖在機電室內，當時他向外大聲呼喊、猛力敲門求救，希望有住戶能聽到，但都沒人聽到，當下真的感到「無語問蒼天」，幸好有一處區域有微弱的手機訊號，才能向警、消求助。

第二警分局長陳家銘表示，警方平時忙於維護治安及交通等工作，更秉持著同理心之胸襟，盡力協助民眾急難事件，處置機警果決，進而完成助人義行，堪為同仁表率，給予以高度肯定。

台中市劉姓保全3日巡邏時，將自己反鎖在地下室的機電室內，幸好有微弱手機訊號，順利向警、消求助。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓保全3日巡邏時，將自己反鎖在地下室的機電室內，幸好有微弱手機訊號，順利向警、消求助。記者陳宏睿／翻攝

保全

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