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影／屏東大鬼湖登山墜谷1死1傷 深山天候差徒步與時間賽跑
1支24人的登山隊前天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生墜谷意外，1人無生命跡象，1人受傷，消防救難單位昨天展開搜救行動，因山區雲層厚且下雨，無法出動直升機，加上路途遙遠，徒步搜救耗時，第1批救難隊員預定中午和登山隊會合；屏東縣消防局第1大隊副大隊長楊景雄說，今天清晨5時第2批共17人上山運送補給物資，如果天氣許可，將申請空勤直升機協助。
屏東縣消防局11日清晨6時20分接獲南投119勤務中心轉報，屏東縣霧台鄉佳暮中興林道至大鬼湖附近有登山客摔落山谷受傷案；該登山隊24人（18男6女），9日上午7時從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，有3人是彰化縣救難協會人員，計畫從佳暮林道上山往大鬼湖，11日從台東知本下山，2人在海拔2273公尺的檜木營地摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象、58歲周姓男子大腿骨折。
屏東縣消防局在霧台鄉佳暮村成立前進指揮所，因山難發生地點位處深山，請空勤總隊申請空勤直升機前往山區，因為雲層太厚無法靠近，中午由地面部隊挺進山區，受圓規颱風外圍環流影響，山區雨勢不停，影響行進速度；目前登山隊員在原地等待，食物和保暖裝備仍足夠，消防局第1大隊今天一早再增派17人上山運送補給物資。
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