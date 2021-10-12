快訊

新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東大鬼湖登山墜谷1死1傷 深山天候差徒步與時間賽跑

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

1支24人的登山隊前天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生墜谷意外，1人無生命跡象，1人受傷，消防救難單位昨天展開搜救行動，因山區雲層厚且下雨，無法出動直升機，加上路途遙遠，徒步搜救耗時，第1批救難隊員預定中午和登山隊會合；屏東縣消防局第1大隊副大隊長楊景雄說，今天清晨5時第2批共17人上山運送補給物資，如果天氣許可，將申請空勤直升機協助。

屏東縣消防局11日清晨6時20分接獲南投119勤務中心轉報，屏東縣霧台鄉佳暮中興林道至大鬼湖附近有登山客摔落山谷受傷案；該登山隊24人（18男6女），9日上午7時從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，有3人是彰化縣救難協會人員，計畫從佳暮林道上山往大鬼湖，11日從台東知本下山，2人在海拔2273公尺的檜木營地摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象、58歲周姓男子大腿骨折。

屏東縣消防局在霧台鄉佳暮村成立前進指揮所，因山難發生地點位處深山，請空勤總隊申請空勤直升機前往山區，因為雲層太厚無法靠近，中午由地面部隊挺進山區，受圓規颱風外圍環流影響，山區雨勢不停，影響行進速度；目前登山隊員在原地等待，食物和保暖裝備仍足夠，消防局第1大隊今天一早再增派17人上山運送補給物資。

1支24人的登山隊前天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生墜谷意外，1人無生命跡象，1人受傷，因路途遙遠、山區雲層厚且下雨，無法出動直升機，第1批救難隊員徒步前往預定中午和登山隊會合。記者潘欣中／翻攝
1支24人的登山隊前天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生墜谷意外，1人無生命跡象，1人受傷，因路途遙遠、山區雲層厚且下雨，無法出動直升機，第1批救難隊員徒步前往預定中午和登山隊會合。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 直升機

延伸閱讀

高雄山區2疏濬工人受困沙洲 直升機救援脫困

宜蘭山區雨勢驚人 宣布4所學校停班停課

影／屏東2砂石車遇溪流暴漲受困 直升機怪手救出4人

20多人登大鬼湖 2人摔落山谷其中1人無生命跡象

相關新聞

影／屏東大鬼湖登山墜谷1死1傷 深山天候差徒步與時間賽跑

1支24人的登山隊前天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生墜谷意外，1人無生命跡象，1人受傷，消防救難單位昨天展開搜救行動，因山...

廢土活埋運將影片曝光 家屬慟：是他每天上班必經之路

桃園市龜山區今天清早發生活埋意外，一輛計程車行經東萬壽路時，路旁砂石場廢土忽然破牆而出，直接壓在車頂上，戴姓駕駛頭部受重...

影／屏東2砂石車遇溪流暴漲受困 直升機怪手救出4人

受圓規颱風外圍環境影響，屏東縣北部山區降下大豪雨，縣消防局今天清晨5時8分接獲高樹鄉大津橋下方有2輛前往進行疏浚工程的砂...

廠房鐵皮破大洞！砂石外溢傾洩 路過小黃運將遭活埋亡

桃園市驚傳砂石廠房鐵皮破洞，砂石外溢活埋路過計程車司機命案，龜山區東萬壽路一家砂石場今天清早5時許疑因土石堆積過重、壓垮...

影／鶯歌2鐵皮工廠半夜冒大火 燃燒面積逾2千平方公尺

位於新北市鶯歌區中正二路上1棟宗教建材鐵皮工廠深夜1時左右突然冒出大火，因旁邊緊鄰其他工廠，波及到另外2間，燃燒面積高達...

15歲自閉少年失控離家 暖警三招讓他乖乖回家

新北市板橋日前發生一起15歲古姓少年負氣離家的案件，由於少年有自閉症，與父親爭吵後情緒失控離家，父親好不容易在小巷中找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。