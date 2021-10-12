影／54歲男挑戰「羅馬縱走」落水失蹤 警消水陸空搜救

54歲李男昨與周姓女友人挑戰台中市「羅馬縱走」，男子涉水時不慎落水失蹤， 周女報案，警消昨下午漏夜搜尋未果，今早6點消防局第二大隊組長吳金典帶隊，出動8車24人，和平警分局也派員出勤，前往落水點進行搜溺。第二大隊指出，目前山區降雨大，溪水湍急，搜救不易，出動2部民間空拍機，以水陸空方式持續搜救。

台中市消防局昨天下午3點36分獲報，有人在和平區大甲溪流域馬鰣橋下方落水失蹤，截至傍晚尚未尋獲。

台中市消防局第二大隊指出，今早6點8分由第二大隊吳金典組長帶隊，大隊部與梨山分隊共出動8車24人，前往搜溺地點集結。台中市和平警分局指出，勝光所也派出警力支援，早上協商後，警消準備沿線搜尋。