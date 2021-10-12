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圓規環流強風苗栗市街頭下磁磚雨 一車遭砸輕微毀損

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

圓規颱風外圍環流影響，苗栗地區昨天、今天颳起9至10級強陣風，苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，昨天晚上到今天上午陸續下起磁磚雨，散落在中山路車道及騎樓，砸中路邊停放的一輛轎車，車身輕微凹損、刮傷，案由警方調查中。

警方初步調查，苗栗市中山路這棟商業大樓部分外牆磁磚，每年秋冬之際，因熱脹冷縮容易造成剝落，近日住戶就發現外牆磁磚膨脹，昨天到今天因強風吹落，宛如下起磁磚雨，散落騎樓及車道，其中一塊連水泥帶磁磚剝落，約30公分見方，還好沒有直接擊中人車。

苗栗警察分局今天上午10點左右據報，一輛停在對面的轎車因掉落的磁磚，砸中車頂造成凹損，另車身也有刮傷，車主取車時發現，並沒有受傷，全案由警方進一步處理中。

苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影
苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影
苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影
苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影
苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影
苗栗市中山路一棟5層樓商業大樓外牆磁磚疑被強風吹落，砸中路邊停放的一輛轎車，案由警方調查中。記者范榮達／攝影

車道 圓規颱風

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