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廢土活埋運將影片曝光 家屬慟：是他每天上班必經之路

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區今天清早發生活埋意外，一輛計程車行經東萬壽路時，路旁砂石場廢土忽然破牆而出，直接壓在車頂上，戴姓駕駛頭部受重擊破裂而死，家屬到場時情緒激動，說這是他「每天上班都會走的路」，市府勞檢處表示，將派員至現場調查，釐清是否為工安疏失。

龜山警方指出，今天上午4時37分獲報，位在東萬壽路669號對面的砂石場廢土坍塌，破牆而出，不幸傾壓在路過的計程車上，戴男（56歲）慘遭活埋死亡，公路局中壢工務段正在現場清運；桃園市消防局表示，救護人員於6時37分將戴男救出，但他頭部破裂，腦漿四散車內，已明顯死亡。

警方通知家屬，死者弟弟、妹妹共3人於9時許抵達，確認遺體是哥哥後痛哭失聲，情緒激動，經協助指認的葬儀社人員不斷安撫，才稍稍平復情緒。

死者弟弟戴先生表示，哥哥住桃園區，有一個30多歲的兒子，生活單純，開計程車近30年，每天開車到台北市載客，東萬壽路是他每天上班必經的道路，沒想到今天竟然發生意外，至今仍不敢置信。

龜山警方指出，目前東萬壽路仍封路，維持雙向交通管制，尚在清運中，經詢問現場工人後，已聯絡劉姓廠長至派出所製作筆錄，遺體經家屬確認無誤後送往桃園殯儀館，將報請司法相驗以釐清死因。

市府勞檢處稍早則表示，已獲知意外發生，將儘速派員到現場調查，釐清是否為工安意外。

戴姓駕駛死在每天上班必經道路，弟妹到場確認死訊後，痛哭失聲。記者楊湛華／攝影
戴姓駕駛死在每天上班必經道路，弟妹到場確認死訊後，痛哭失聲。記者楊湛華／攝影
東萬壽路目前仍維持交通管制，雙向禁止通行，怪手正在清除路面廢土，水車也正在清理路面，盼盡快恢復單向通車。記者楊湛華／攝影
東萬壽路目前仍維持交通管制，雙向禁止通行，怪手正在清除路面廢土，水車也正在清理路面，盼盡快恢復單向通車。記者楊湛華／攝影
龜山警方詢問砂石場工人後，將聯絡廠長到案說明。記者楊湛華／攝影
龜山警方詢問砂石場工人後，將聯絡廠長到案說明。記者楊湛華／攝影
計程車被砂石場廢土壓垮，車頂全毀，戴姓駕駛頭部破裂不幸身亡，葬儀人員稍早正在蒐集遺體殘部。記者楊湛華／攝影
計程車被砂石場廢土壓垮，車頂全毀，戴姓駕駛頭部破裂不幸身亡，葬儀人員稍早正在蒐集遺體殘部。記者楊湛華／攝影

桃園 計程車 工安

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