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台南學甲分局工友父母均90高齡長壽 分局長贈敬老禮券

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南學甲警分局九九重陽慰問同仁高齡父母。圖／記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警分局九九重陽慰問同仁高齡父母。圖／記者吳淑玲／翻攝

重陽佳節將至，台南市警察局學甲分局致贈所屬員工父母年逾85歲敬老禮券，學甲分局共有組長高卓英、隊長周建明、警務員莊世雄及工友吳福財等4人之父母年逾85歲，分局長王子雄代表警察局長方仰寧表達慰問之意並致贈敬老禮券。

其中學甲分局工友吳福財的父母，分別高齡93歲、90歲，居住於將軍區廣山里，平時以農作及養羊為樂，當地鄉親表示廣山里居民普遍長壽，百年人瑞至少3位，是安居樂業的好地方，分局長王子雄親自前往工友吳福財家中探訪慰問，與其父閒話家常，並致贈敬老禮券及牛蒡茶，場面溫馨感人。

工友吳福財2019年7月21日即在學甲分局服務，迄今22年餘，平日負責美化駐地環境及駕駛工作，處事態度認真，深獲同事信賴，尤其照顧年輕同仁更像照顧自己的子女一樣。工作之餘，吳福財樂於回饋地方，在將軍區廣山里廣安宮擔任總幹事，統籌宮廟日常事務及文書作業；對於父母親克盡孝道、甘之如飴，時常犧牲自我休息時間，幫忙父親農作並照料年老行動不便的母親，一點一滴報答父母的養育之恩，真正從生活中實踐孝的美德。

分局長王子雄表示，工友吳福財對父母盡孝，又樂於回饋地方，值得同仁效仿，藉由此次重陽敬老活動，對警察眷屬表達深深的感謝，感謝他們的體恤與包容，讓員警同仁在執勤時無後顧之憂，全心投入。

台南學甲警分局長王子雄九九重陽慰問工友吳福財的高齡父母。圖／記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警分局長王子雄九九重陽慰問工友吳福財的高齡父母。圖／記者吳淑玲／翻攝

警察 禮券

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