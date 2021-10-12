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影／鶯歌2鐵皮工廠半夜冒大火 燃燒面積逾2千平方公尺

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

位於新北市鶯歌區中正二路上1棟宗教建材鐵皮工廠深夜1時左右突然冒出大火，因旁邊緊鄰其他工廠，波及到另外2間，燃燒面積高達2200平方公尺，消防出動166名人員到場搶救，在獲報後半小時內控制火勢，花約3小時撲滅，幸好當時工廠沒人，沒有釀成傷亡。

消防局表示，由於燃燒面積實在太大，近670坪，有關起火原因還要再調查。不過據了解，因起火工廠內部擺放許多易燃品如木製品、佛像與香蕉水等，加上現場風勢大，火舌冒出後就延燒到旁邊2間工廠，有員工指出，可能是工具箱的電線起火。

消防隊在凌晨1時44分接獲通報後，出動57輛救災救護車、166名消防人員搶救，2時12分控制住火勢，並在4時38分將火撲滅，幸虧起火時工廠內沒人，沒有造成傷亡。

鶯歌一處宗教建材鐵皮工廠在半夜時突然起火，火勢迅速延燒其他2間工廠，燃燒面積超過2千平方公尺。圖／新北消防局提供
鶯歌一處宗教建材鐵皮工廠在半夜時突然起火，火勢迅速延燒其他2間工廠，燃燒面積超過2千平方公尺。圖／新北消防局提供

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