影／鶯歌2鐵皮工廠半夜冒大火 燃燒面積逾2千平方公尺

位於新北市鶯歌區中正二路上1棟宗教建材鐵皮工廠深夜1時左右突然冒出大火，因旁邊緊鄰其他工廠，波及到另外2間，燃燒面積高達2200平方公尺，消防出動166名人員到場搶救，在獲報後半小時內控制火勢，花約3小時撲滅，幸好當時工廠沒人，沒有釀成傷亡。

消防局表示，由於燃燒面積實在太大，近670坪，有關起火原因還要再調查。不過據了解，因起火工廠內部擺放許多易燃品如木製品、佛像與香蕉水等，加上現場風勢大，火舌冒出後就延燒到旁邊2間工廠，有員工指出，可能是工具箱的電線起火。