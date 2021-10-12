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影／屏東2砂石車遇溪流暴漲受困 直升機怪手救出4人
受圓規颱風外圍環境影響，屏東縣北部山區降下大豪雨，縣消防局今天清晨5時8分接獲高樹鄉大津橋下方有2輛前往進行疏浚工程的砂石車，因溪水暴漲受困沙洲，車上4人來不及逃離，因河流湍急無法下艇，現場狀況危急，消防局申請空勤總隊直升機和出動怪手，及時救出車上4人。
屏東縣消防局說，出動高樹、里港、鹽埔、長治等4分隊共計8車1艇16人前往救援，高市消防局也出動9車2艇17人協助支援；現場於受困者下游設置攔截點並試圖下艇救援，因河流湍急無法下艇，現場指揮官高樹分隊小隊長施偉文回報需申請直升機協助吊掛，7時35分將受困者3人吊掛上岸，另1人由現場怪手載送至安全點，4名受困者皆無就醫需求。
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