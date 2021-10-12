快訊

台東縣金峰鄉嘉蘭村及海端鄉霧鹿村今停班停課

圓規颱風解除海警！吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東2砂石車遇溪流暴漲受困 直升機怪手救出4人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

圓規颱風外圍環境影響，屏東縣北部山區降下大豪雨，縣消防局今天清晨5時8分接獲高樹鄉大津橋下方有2輛前往進行疏浚工程的砂石車，因溪水暴漲受困沙洲，車上4人來不及逃離，因河流湍急無法下艇，現場狀況危急，消防局申請空勤總隊直升機和出動怪手，及時救出車上4人。

屏東縣消防局說，出動高樹、里港、鹽埔、長治等4分隊共計8車1艇16人前往救援，高市消防局也出動9車2艇17人協助支援；現場於受困者下游設置攔截點並試圖下艇救援，因河流湍急無法下艇，現場指揮官高樹分隊小隊長施偉文回報需申請直升機協助吊掛，7時35分將受困者3人吊掛上岸，另1人由現場怪手載送至安全點，4名受困者皆無就醫需求。

因河流湍急無法下艇，屏東縣消防局申請空勤直升機和出動怪手救出受困沙洲4人。記者潘欣中／翻攝
因河流湍急無法下艇，屏東縣消防局申請空勤直升機和出動怪手救出受困沙洲4人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 直升機 圓規颱風

延伸閱讀

屏東大鬼湖登山2墜谷 徒步搜救耗時

花蓮露營溪水暴漲受困 怪手驚險渡溪救親友團6人

神秘沙灘直升機救援40萬元全民埋單！當地人曝：有長浪就不該去

獨家畫面／空勤2趟救援成功！南澳海蝕洞受困16人+4狗全獲救無大礙

相關新聞

影／屏東2砂石車遇溪流暴漲受困 直升機怪手救出4人

受圓規颱風外圍環境影響，屏東縣北部山區降下大豪雨，縣消防局今天清晨5時8分接獲高樹鄉大津橋下方有2輛前往進行疏浚工程的砂...

廠房鐵皮破大洞！砂石外溢傾洩 路過小黃運將遭活埋亡

桃園市驚傳砂石廠房鐵皮破洞，砂石外溢活埋路過計程車司機命案，龜山區東萬壽路一家砂石場今天清早5時許疑因土石堆積過重、壓垮...

15歲自閉少年失控離家 暖警三招讓他乖乖回家

新北市板橋日前發生一起15歲古姓少年負氣離家的案件，由於少年有自閉症，與父親爭吵後情緒失控離家，父親好不容易在小巷中找到...

屏東大鬼湖登山2墜谷 徒步搜救耗時

廿四人的登山隊昨天在屏東縣大鬼湖登山口附近發生意外，兩人摔落山谷，一人無生命跡象，一人受傷，消防局一度申請空勤總隊直升機...

泰崗野溪溫泉受困者全數救出！ 將在部落歇一晚再下山

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉11日發生6名露營客遇暴漲溪水受困意外，接近午夜時分傳出好消息，剩餘來自桃園的2名受困者也脫險，...

酒駕女遭警攔查失控持刀欲自殘 警員英勇奪刀救人

58歲張姓女子昨晚涉嫌酒後騎機車，行經台南市安南區安中路一段被員警攔查後，酒測值超標，警員要上前逮捕，張女情緒失控，拿出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。