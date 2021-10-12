能幫助人從警最有感 板橋帥警沒特殊背景靠同理心

「他們基本上有一套方式，數數、背車站站名、地圖等，我問他會不會數字，他也願意配合，藉由這個方式來安撫他的情緒」，29歲的板橋派出所警員范仕緯在九月間成功安撫一名情緒不穩的自閉少年，溫暖與少年對話，說服他跟著父親返家。

不過，范仕緯並非心理或特殊教育背景，大學就讀淡江公共行政系，還是籃球校隊與系隊成員，有著挺拔陽光的外型以及深邃的大眼以及外向的個性。由於對犯罪心理學有興趣，就學時，研讀了許多犯罪相關知識，更因父母的警職背景關係，畢業後，報名警察特考。他說：「就對警察職務有興趣，叫我坐辦公室也坐不住，剛好警察外勤很適合我。」

同事、主管給予他評價都是工作態度認真，面對自閉症少年溫暖、有一套的他，竟也有被民眾投訴「講話沒有溫度」的時候，這理由讓他哭笑不得。

由於阿姨就是特教老師，偶爾也會跟范仕緯分享特教生的情況。他結合興趣與自行學習，一眼辨識出少年的行為應為自閉症，嘗試用他所知的方法試圖安撫少年。

范仕緯指出面對特殊兒少，若沒有攻擊性，會嘗試先以非強制力的手段來安撫。他不好意思地說，每個同仁都處理過很多元的案件，有自己的細膩處理方式，大家應該都能處理好類似的案件。

范仕緯從警三年來，也多次遇到發展障礙、精神障礙的民眾，不過，多數還是酒後傷人、鬧事的「酒空」為主，當下除了緊張的氣氛，民眾也有高度攻擊性，因此只能看情況判斷，是否要採取強制力來制服。

回憶起從警生涯，他認為員警能做的不多，「抓嫌犯、破案就是對當事人最好的協助」。他說一兩年前，有詐騙集團以殯葬協會當幌子，賣靈骨塔詐騙，兩年來詐得金額超過2億，至少18人受害，其中一名被害人投入2千多萬家產，連價值3千萬的土地也梭哈，該名被害人還有個重病的小孩，讓得知遭詐騙的被害人急得不得了。