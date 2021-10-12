15歲自閉少年失控離家 暖警三招讓他乖乖回家

新北市板橋日前發生一起15歲古姓少年負氣離家的案件，由於少年有自閉症，與父親爭吵後情緒失控離家，父親好不容易在小巷中找到他，少年卻作勢攻擊父親。警方獲報後到場，少年仍持續反抗，警員范仕緯到場後，發現少年症狀，他先出聲安撫「弟弟，你看我眼睛」，要其他員警關掉蜂鳴器、把無線電關小聲，並跟著少年數數，才讓少年情緒平復，冷靜跟著父親回家。

據了解，少年曾多次與父親爭吵，負氣離家，讓父親急得出門找人。9月間，少年再度因管教問題與父親爭執，離家後，父親找不到兒子，只好報警協尋。

古姓少年父親報案後，在騎車返家途中巷弄巧遇兒子，要帶他回家時，少年再度與父親爭執，更作勢揮拳，民眾路過見狀報案。

板橋派出所員警當時正在執行線上巡邏，獲報後到場處理。2名員警先是好說歹說要少年「冷靜一下」，但他激動情緒無法平息，仍不斷喊叫，嘗試反抗員警。

警員范仕緯到場後，發現少年症狀，他提醒同事「這個不能用兇的，來，弟弟，你看我，你看著我的眼睛」。范員發現少年對「聲音」敏感，並持續發出尖叫，要求其他員警關掉蜂鳴器、把無線電關小聲，平緩他焦慮情緒。「弟弟，你會數數字嗎？」范員藉由讓少年從1數到100，讓他冷靜下來。

「你很棒，我們現在跟著爸爸回家好嗎？」范員安撫少年情緒後，還溫馨幫少年戴上安全帽要他趕快回家洗澡睡覺，少年最後乖乖坐上父親機車離開。

范仕緯說，當他發現少年有自閉傾向，會失控尖叫，因此先是降低干擾少年情緒的因素，像是蜂鳴器、無線電等刺耳的聲音，會讓少年情緒更為不安，關掉這些聲音後，再引導他自行做情緒管理，藉由「數數字」，這才成功讓他冷靜下來。