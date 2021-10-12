泰崗野溪溫泉受困者全數救出！ 將在部落歇一晚再下山
新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉11日發生6名露營客遇暴漲溪水受困意外，接近午夜時分傳出好消息，剩餘來自桃園的2名受困者也脫險，將跟隨救難隊撤離到鄰近部落，結束18個小時的驚魂，並先就近於山上休息，白天再後撤下山。
最後脫險2人，許姓（24歲）及李姓男子（22歲），已經在11日晚間11時許，經救難人員在深夜採取繞山路的方式到他們受困的岩壁上方，陸續以吊掛方式救起，據現場救難人員回報2人非常疲憊，似乎也受了不小驚嚇。
據了解，許男及李男是與11日下午先行獲救的黃姓男子（25歲），在中壢某教會互相認識的好友，因為想見識泰崗野溪溫泉的美景，才會在連假期間相約前往尖石山區露營，事發後消息傳回教會，也讓許多教友非常擔心，更為他們禱告。
據救難人員表示，因為事發地點離鄰近部落步行時間也非常遙遠，雖然目前2人已脫險，但從事發地走回鄰近部落，步行也要超過1小時，且幾乎沒有平路可供人行走，因此還不敢大意，但至少救難行動已告一段落，開始撤離。
新竹縣消防局考量因距離平地路途過於遙遠，車程預估至少要3小時，現場救難隊已打算最後2人如果救出後確認沒有嚴重受傷，會就近安排部落的民宿讓他們先入住休息，與其他稍早被救出的4人一樣，白天再接送下山。
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