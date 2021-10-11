竹縣泰崗野溪溫泉6人受困沙洲已救出4人 消防漏夜救援

六名男子前往新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉露營，沒想到昨晚紮營後，半夜突降大雨，今天亮溪水暴漲，無法原路折返，受困沙洲上，從清晨六時許打了多通電話求救；救難人員趕往，至夜間已救起4人，尚有2人爬上對岸岩壁上等待救援。被救起民眾沒有進食及進水，全身被大雨淋濕、沾滿泥濘，救出時十分狼狽，均送醫觀察休息。

新竹縣消防局第二大隊表示，這2團6人都受困在野溪溫泉周邊，互不相識，其中來自桃園的3人是黃姓（25歲）、許姓（24歲）及李姓男子（22歲），另一團則為來自嘉義的李姓（31歲）及二名王姓（31歲、30歲），6人天亮清醒後，發現原本能徒步涉水而過的小溪，已經暴漲湍急。

消防局趕往現場，二度申請空勤總隊出動，但至中午時間，均因雲層太厚、天氣不穩，直升機無法進入作業；其中黃姓男子因顧著露營裝備獨困於沙洲上，與友人被溪水隔開，周圍被大水圍困，岌岌可危，救難人員穿上救生衣，身上綁著繩索，強行游泳渡河要救他，差點遭暴漲溪流沖走，並未成功。

下午1時許，改在岸邊利用拋繩槍，將救生衣運送給黃男，指導讓他穿上固定，並讓他以仰漂方式，由岸邊眾人合力將他從急流中拉上岸；黃被救起後十分驚恐，接過瓶裝水一飲而盡，眾人安慰「東西都不重要，命最重要」。

救難人員隨後分成二組營救，其中一組繞山路抵達對岸岩壁上方，利用繩索垂降抵達岩壁下方的礫灘，用人力徒手以吊掛方式將來自嘉義受困的3人一一拉起，至晚間8時許全部救出；另一組則持續救援對岸岩壁上、來自桃園的許姓、李姓男子。