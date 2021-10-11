泰崗野溪溫泉再救出受困嘉義團3人 漏夜搶救桃園團2人

新竹尖石泰崗野溪溫泉今天因颱風帶來的大雨造成溪水暴漲，導致6名露營客受困，分別是來自桃園的黃男等3人以及來自嘉義的李男等3人，2團雖然互不認識，但都於昨晚選在野溪溫泉的溪畔紮營過夜，截至晚間8點已確認嘉義團全數獲救，桃園團剩2人待援。

據現場救難人員表示，來自嘉義的李姓男子（31歲）及2名王姓男子（31歲及30歲），第一時間被困於泰崗溪對岸岩壁，救難隊利用繞山路的方式抵達對岸岩壁上方，再利用繩索垂降抵達溪谷、岩壁下方的礫灘，用人力徒手將受困的3人一一拉起。

嘉義團3人從晚間6點陸續被救起，但因為從清晨6點求援開始算起，已受困岩壁超過12個小時，沒有進食及進水，全身還被大雨淋濕，救出時十分狼狽，體力幾乎耗盡，全身更沾滿泥濘，目前預計將直接送往山下醫院觀察休息。

另外一團桃園團，則是先救出25歲黃姓男子，雖然救難人員第一時間嘗試利用泳渡實施救援，但無奈現場溪水太過湍急，幾經嘗試都未果，後來則利用拋繩槍運送救身衣讓黃男穿上，岸上的救難人員再合力將他涉水拉上岸；目前桃園團仍有2人在對岸待援當中，分別是許姓男子（24歲）及李姓男子（22歲）。