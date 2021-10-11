計畫爬南二段 50歲男三叉山步道高山症發作身亡

3名山友10月9日由向陽國家森林遊樂區取道嘉明湖國家步道，預計爬南二段，其中50歲陳姓男子高山症發作，救援人員今天接觸他時已無生命徵象，後續由關山警分局處理。

林務局台東林區管理處今天發布訊息表示，中午接獲關山消防隊通報，嘉明湖國家步道鄰近嘉明湖區域往嘉明湖山屋方向，一名陳姓山友高山症發作，無法走下山，請求嘉明湖山屋管理員就近支援。

這支3人登山隊預計前往南二段，今天因颱風圓規外圍環流影響，天候不佳，決定撤退返回嘉明湖山屋，不料返程途中1名成員出現高山症狀。

台東林管處說明，嘉明湖山屋管理員於中午12時20分緊急啟程前往救援，下午1時48分靠近三叉山附近步道接觸患者，當時患者已無生命徵象（OHCA）。

經施行心肺復甦術CPR及測量生命徵象，這名男子仍然無法恢復呼吸心跳，當下即通報正在嘉明湖山屋執行高山嚮導訓練的另外3名山屋管理員前往現場支援，其中1人留在嘉明湖山屋現場協助通報聯繫。