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圓規颱風強風大雨…民眾連假出遊受困 警消救援難度高

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

根據最新氣象資料顯示，圓規颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅；預計颱風強度有稍增強，巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今巴士海峽及臺灣附近各海面風浪逐漸增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海易有長浪發生，請避免前往海邊活動。臺南以北、東半部、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

在災情部分，截至晚間六點半，土石流黃色警戒為2個縣市共71處；目前疏散撤離5人；停電戶數為22483戶，維修20131戶，待修為2352戶。海運有9個航線、55個航次停航。

災害應變中心指出，颱風雖然未登陸，但適逢國慶連假，許多民眾出遊，碰上大風大雨，導致長浪、溪水暴漲等情況，出現五起受困受傷待救案例，且難度高，救援時間長。

昨宜蘭縣南澳鄉「神秘海灘海蝕洞」一行16人因漲潮受困，已完成救援；今新竹縣尖石鄉3名遊客於泰崗野溪溫泉返回入口時因溪水暴漲，1人受困河道沙洲，已完成救援；新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉3名民眾受困於岸邊，正救援中；屏東縣霧台鄉山友9日前往大鬼湖登山，11日報案有2人跌落山谷，1名OHCA、1名外傷，正救援中；11日新竹縣尖石鄉鎮西堡木棧道附近一行15人因溪水暴漲無法返回停車場，正救援中。

中央災害應變中心呼籲颱風雖未登陸，但因帶來強風及豪大雨，提醒民眾切勿前往海邊觀浪戲水或至從事溯溪登山等活動，以確保自身安全，把用救災資源留給需要的人。

中央災害應變中心指出，連假結束，東部台9線及台11線濱海道路易受長浪影響行車安全，台20線亦已預警性封閉，請持續監控易致災公路段，視風雨狀況儘早啟動管制警戒作為，宣導用路人提早因應，以減少因災害造成的交通衝擊。

花東地區近幾個月地震頻繁，坡地災害高風險較高，提醒宜蘭、花蓮及臺東等地方政府注意崩塌、落石、土石流及道路中斷等災害發生。農委會已對宜蘭及花蓮部分潛勢溪流發布黃色警戒，亦請地方政府進行預防性疏散撒離執行情形。

中央災害應變中心呼籲颱風雖未登陸，但因帶來強風及豪大雨，提醒民眾切勿前往海邊觀浪戲水或至從事溯溪登山等活動，以確保自身安全，把用救災資源留給需要的人。記者王怡蓁／翻攝
中央災害應變中心呼籲颱風雖未登陸，但因帶來強風及豪大雨，提醒民眾切勿前往海邊觀浪戲水或至從事溯溪登山等活動，以確保自身安全，把用救災資源留給需要的人。記者王怡蓁／翻攝

圓規颱風 巴士 東沙島

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