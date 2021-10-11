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影／黑白對決！閃燈路口沒在讓 白車被撞「翻肚」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里今發生車輛翻覆意外，施姓男子下午駕駛白色轎車行經獅子路和西安路2段閃燈路口時，遭一輛黑色轎車從右側車身直接撞上，撞擊力道強大，白車瞬間「翻肚」四輪朝天，所幸車上4人僅輕傷，驚險過程被後車行車記錄器全錄下。

南投縣消防局指出，今下午近2時獲報，埔里西安路2段和獅子路口發生車禍，且有車輛翻覆，當下隨即調派鄰近分隊救護車前往，到場時，翻覆車輛上4人已由附近居民脫困救出，經初步檢傷，所幸為擦挫傷，無大礙，但仍協助送醫診治。

據了解，事發當下，施姓駕駛白色轎車載3名家人往史港里方向行駛，直行在獅子路上，行經閃紅黃燈路口時，遭直行西安路2段、往廣成里小埔社方向的1輛黑色休旅車攔腰撞上，施男1家4口連人帶車被撞翻，四輪朝天翻覆對向車道。

白車挨撞翻覆的驚險過程也被後方車輛的行車紀錄器全程拍下，目擊車禍的後車駕駛及附近居民則趕忙協助救人，居民表示，聽到強烈撞擊聲後外出查看，發現有車子翻覆，有人幫忙通報警消，有人出手協助脫困，還好車上的人意識都清楚。

而因車禍發生地點為閃紅、黃燈號誌路口，白車直行方向為閃紅燈、黑車直行方向則為閃黃燈，依交通相關規定行經均應注意並減速，並由閃紅燈車道禮讓閃黃燈；對此，警方表示，詳細肇事原因及相關責任歸屬仍待進一步調查釐清。

白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供
白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供
白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供
白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供
白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供
白色轎車今在南投縣埔里鎮獅子路和西安路2段與黑色轎車發生碰撞，白車被撞翻，所幸車上4人輕傷無礙。圖／讀者提供

車禍 南投 埔里

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