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救難人員驚險游泳渡河畫面曝光！野溪溫泉入夜再救一男

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救難人員驚險游泳渡河畫面曝光！野溪溫泉入夜再救一男

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉6名露營客受困沙洲，雖然溪水湍急，救難人員仍穿上救生衣，身上綁著繩索，強行游泳渡河，但本身也差點遭暴漲溪流沖走，所幸順利接觸到受困人員；繼竹縣消防局下午3時許利用繩索救起其中1名情況最危急的男子，晚間6時許再救出一人，其餘4人暫時躲避在對岸岩壁上。

從搜救影片中可見，救難人員在大喊一聲中，勇敢跳入湍急溪流，並努力朝受困沙洲民眾游過去；新竹縣消防局表示雖然目前沒有立即危險，但眼見就要入夜，現在必須與時間賽跑將人救起。

今天下午首先被救起的25歲黃姓男子，被救起後十分驚恐，據了解當時他為了顧露營裝備，竟然獨自困於礫灘上，眼見溪水不斷上漲，他只能站在大石頭上待援，另外同團的2名友人則是隔著湍急溪水無能為力，只能不斷祈禱。

救難人員抵達現場後強行渡河搶救，其餘人員在岸邊還不斷對黃男喊話「東西都不重要，命最重要」，讓他先顧好安全，露營裝備被水沖走就算了，所幸最後順利將情況最危急的他拉上岸，同行的許姓及李姓友人則在山壁上待援，均已穿上救身衣。

晚間6時許則再救起另外一團31歲的王姓男子，沒有受傷無大礙，同行的還有王姓及李姓友人，則同樣等待救援中，無立即生命安全威脅；因山區已經入夜，且有間歇大雨，就怕隨颱風靠近風雨會逐漸加大，救難人員行動不敢停歇，持續搶救中。

新竹縣消防第二大隊表示，這2團6人都是受困在野溪溫泉周邊，其中一組3人是黃姓、許姓及李姓男子，另一團則為李姓及王姓等3名男子，昨晚紮營後沒有意識到半夜突降的大雨，天亮清醒後才發現溪水暴漲，原本能徒步涉水而過的小溪，溪水已經暴漲變得湍急，無法原路折返，從上午6時許開始打了多通119求救。

當地居民表示，泰崗野溪溫泉過去就是熱門露營地，因此有不少露營客出入，懷疑受困民眾前一晚就在泰崗溪旁露營，卻沒想到颱風帶來的降雨竟然讓溪水暴漲，才導致來不及逃生而受困。尖石鄉公所表示，泰崗野溪溫泉早在去年就已經禁止民眾露營，也在去年11月立告示牌公告禁止紮營，不過當務之急是救援優先。

最先被救起的黃姓男子，接過搜救隊的瓶裝水後立刻一飲而盡。記者巫鴻瑋／翻攝
最先被救起的黃姓男子，接過搜救隊的瓶裝水後立刻一飲而盡。記者巫鴻瑋／翻攝
救難人員強行游泳渡河，接觸受困沙洲民眾。記者巫鴻瑋／翻攝
救難人員強行游泳渡河，接觸受困沙洲民眾。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾受困泰崗溪沙洲，救難人員強行游泳渡河，救援。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾受困泰崗溪沙洲，救難人員強行游泳渡河，救援。記者巫鴻瑋／翻攝
救難人員強行游泳渡河，接觸受困沙洲民眾。記者巫鴻瑋／翻攝
救難人員強行游泳渡河，接觸受困沙洲民眾。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾受困泰崗溪沙洲，救難人員強行游泳渡河，救援。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾受困泰崗溪沙洲，救難人員強行游泳渡河，救援。記者巫鴻瑋／翻攝

露營 溫泉 新竹

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