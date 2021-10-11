50歲男子登台東嘉明湖高山症發作 無生命跡象待援

台東嘉明湖傳出1名男性50歲陳姓山友疑高山症發作，經搶救仍無生命跡象，目前已有消防局關山大隊接手後續處置。關山大隊恐需等天氣狀況良好，才能上山將人員運下山。

關山大隊長廖昱眾說，目前因山區天候狀況惡劣不佳，加上今晚8點南橫預警封路，救難人員冒然上山有風險，待天候條件好轉時，最快明天就會會同警方及林務局人員立即上山。

林務局台東林區管理處今天中午12:點多接獲通報，嘉明湖國家步道區域往嘉明湖山屋方向有山友疑高山症發作、無法走下山，請求嘉明湖山屋管理員就近支援。

嘉明湖山屋管理員緊急啟程前往救援，於下午1點48分靠近三叉山附近步道接觸患者及同行2名山友，發現患者已無生命徵象，經實行CPR及測量生命徵象，仍然無法恢復呼吸心跳。

由於山區天候不佳，決定將罹難者留在現場，並由2名山屋管理員守護，另2名同行山友則與另1山屋管理員返回嘉明湖山屋避風雨，靜待消防人員上山救援。