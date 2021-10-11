快訊

圓規颱風海警最快明天解除 高雄開第一槍宣布12日正常上班課

救難人員驚險游泳渡河畫面曝光！野溪溫泉入夜再救一男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50歲男子登台東嘉明湖高山症發作 無生命跡象待援

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東嘉明湖傳出1名男性50歲陳姓山友高山症發作，經搶救仍無生命跡象，目前已有消防局關山大隊接手後續處置。關山大隊恐需等天氣狀況良好，才能上山將人員運下山。

關山大隊長廖昱眾說，目前因山區天候狀況惡劣不佳，加上今晚8點南橫預警封路，救難人員冒然上山有風險，待天候條件好轉時，最快明天就會會同警方及林務局人員立即上山。

林務局台東林區管理處今天中午12:點多接獲通報，嘉明湖國家步道區域往嘉明湖山屋方向有山友疑高山症發作、無法走下山，請求嘉明湖山屋管理員就近支援。

嘉明湖山屋管理員緊急啟程前往救援，於下午1點48分靠近三叉山附近步道接觸患者及同行2名山友，發現患者已無生命徵象，經實行CPR及測量生命徵象，仍然無法恢復呼吸心跳。

由於山區天候不佳，決定將罹難者留在現場，並由2名山屋管理員守護，另2名同行山友則與另1山屋管理員返回嘉明湖山屋避風雨，靜待消防人員上山救援。

台東林管處表示，該3名山友於10月9日由向陽國家森林遊樂區取道嘉明湖國家步道，預計同行前往南二段，未料，今天因天氣不佳決定撤退返回嘉明湖山屋，返程途中1名山友發生高山症。

台東縣天使的眼淚「嘉明湖」。圖／台東縣政府提供
台東縣天使的眼淚「嘉明湖」。圖／台東縣政府提供

嘉明湖 山友 高山症

相關新聞

救難人員驚險游泳渡河畫面曝光！野溪溫泉入夜再救一男

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉6名露營客受困沙洲，雖然溪水湍急，救難人員仍穿上救生衣，身上綁著繩索，強行游泳渡河，但本身也差點...

50歲男子登台東嘉明湖高山症發作 無生命跡象待援

台東嘉明湖傳出1名男性50歲陳姓山友疑高山症發作，經搶救仍無生命跡象，目前已有消防局關山大隊接手後續處置。關山大隊恐需等...

台中高架橋上轎車失速翻覆 無辜騎機車父子衰遭重壓

李姓男子駕駛轎車，今天下午行經台中烏日高架橋時，疑失速轎車翻覆四腳朝天，但卻波及緊鄰的機車道父子。據悉吳姓父子雙載剛巧行...

二男挑戰台中「羅馬縱走」 54歲男子落水失蹤

二名男子相約在台中市攀登羅馬縱走，下午溯溪時，54歲李姓男子不慎被溪水沖走，朋友急報案，台中市消防局派消防隊員趕到現場搶...

圓規颱風強風大雨…民眾連假出遊受困 警消救援難度高

根據最新氣象資料顯示，圓規颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成...

影／黑白對決！閃燈路口沒在讓 白車被撞「翻肚」

南投埔里今發生車輛翻覆意外，施姓男子下午駕駛白色轎車行經獅子路和西安路2段閃燈路口時，遭一輛黑色轎車從右側車身直接撞上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。