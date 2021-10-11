台中高架橋上轎車失速翻覆 無辜騎機車父子衰遭重壓

李姓男子駕駛轎車，今天下午行經台中烏日高架橋時，疑失速轎車翻覆四腳朝天，但卻波及緊鄰的機車道父子。據悉吳姓父子雙載剛巧行駛在機車道上，天外飛來轎車就不偏不地蓋在機車頭上，還把吳姓父子包在轎車下方，吳父顱內出血和全身擦挫傷當場失去意識，現在醫院搶救，騎車兒子也全身擦挫傷，雖有意識，但傷勢也不輕，還待進一步檢查。

消防人員下午據報趕到現場時，發現轎車翻覆，另一邊機車倒在路旁，就是不見機車雙載兩人，只見轎車駕駛李姓男子爬出車外，只受輕傷，但騎車的吳姓父子兩人都被壓在車下，救護人員用千斤頂將兩人救出，吳父傷重失去意識、吳姓兒子也意識模糊。

警方查出，傷重的吳姓男子（60歲）當時由兒子（25歲）所騎著機車行經環中路八段的機車道上，機車道和汽車道路間還隔著分隔島；李姓男子駕駛轎車突然翻覆，並重重地壓住他們，父子當場都被壓在轎車下動彈不得，轎車駕駛李姓男子（33歲）僅雙手擦傷，自行爬出車外。