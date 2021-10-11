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颱風圓規風雨影響 北市路樹傾倒壓傷運將

中央社 / 台北11日電

輕度颱風圓規逼近台灣、風雨增強，台北市士林區和大同區今天陸續有路樹傾倒事件，其中一名計程車司機載送乘客至華興中學，一旁路樹突然傾倒，幸僅受輕傷，送醫治療。

北市警消今天下午4時4分獲報，指大同區涼州街、寧夏路口西北角的一棵路樹疑受颱風風雨影響傾倒，適逢27歲女駕駛開車經過，因閃避不及而被壓在樹下，立即派員到場處理，幸好女駕駛虛驚一場，並未受傷。

此外，案發當時有一名員警剛走出派出所，當場受風雨影響而滑倒，幸無大礙。

接著，警消下午4時22分又接獲通報，士林區仰德大道附近、華興中學校門口廣場有名計程車駕駛剛載完乘客，被一棵傾倒路樹壓傷，造成計程車部分毀損，駕駛眼角有擦挫傷、意識清醒，送往新光醫院治療。

路樹 計程車 北市

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