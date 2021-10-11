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花蓮露營野溪暴漲親友團6人受困 怪手驚險渡溪救人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉今天下午3點傳出有6名親友團在瑞穗林道露營，卻因紅葉溪溪水暴漲受困，消防局瑞穗分隊獲報後，派員先將車開到溪的對岸接觸受困者，但車輛不能強駛渡水，請怪手前往現場協助，在消防員評估後，利用怪手接駁渡溪，成功將6人救出。

宜蘭昨天才傳出16人疑似在神秘沙灘露營，被直升機救出，花蓮今天也有6名親友團前往瑞穗林道露營，卻遇上圓規颱風豪雨致紅葉溪水暴漲受困。

消防局表示，根據現場救援消防員回報，已將車輛行駛到對面接觸受困者，消防隊到達現場後確認受困民眾無受傷。評估溪水情形後，認為現場溪水未見消退，車輛強駛渡水恐發生危險，因此，車輛先停放對岸安全位置，待溪水退至安全線，人員再前往現場將車開回，並請派遣怪手支援，瑞穗42車與義消駕駛的怪手前往現場馳援。

經現場指揮官評估後，由瑞穗分隊義消支援怪手利用接駁渡河方式，現場溪水水流湍急，怪手慢慢地往對岸前進，終於在下午4時許，成功將受困民眾全數平安救援至對岸，受困人員為4男2女，4名分別是46至48歲，有2名是21歲男子，獲救後6人表現冷靜，謝謝警消協助脫困。

花蓮縣消防局請怪手支援，驚險渡溪將6人救出。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局請怪手支援，驚險渡溪將6人救出。圖／花蓮縣消防局提供
有6名親友團到花蓮瑞穗林道露營，卻因紅葉溪暴漲受困，搭怪手脫困。圖／花蓮縣消防局提供
有6名親友團到花蓮瑞穗林道露營，卻因紅葉溪暴漲受困，搭怪手脫困。圖／花蓮縣消防局提供
因颱風外圍環流影響，紅葉溪暴漲，消防局利用怪手將受困6人救出。圖／花蓮縣消防局提供
因颱風外圍環流影響，紅葉溪暴漲，消防局利用怪手將受困6人救出。圖／花蓮縣消防局提供

露營 消防員 花蓮

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