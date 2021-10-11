台中高架橋車禍3傷 初判翻覆轎車壓住雙載機車

台中市烏日區環中路八段的高架橋，下午近4時時發生車禍，消防人員趕到時發現1輛轎車翻覆，另還有1輛機車也倒在路旁，轎車駕駛輕傷已爬出車外，但旁邊雙載機車的兩人卻被轎車波及壓至車下，救護人員用千斤頂將兩人救出，有1人傷重失去意識，另1男子意識模糊。

警方初步研判，車禍疑因轎車翻覆並波及機車道的機車，才導致將機車上兩人壓在轎車下方，至於翻覆的原因，警方表示還待進一步調查。