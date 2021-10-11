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台中高架橋車禍3傷 初判翻覆轎車壓住雙載機車

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區環中路八段的高架橋，下午近4時時發生車禍，消防人員趕到時發現1輛轎車翻覆，另還有1輛機車也倒在路旁，轎車駕駛輕傷已爬出車外，但旁邊雙載機車的兩人卻被轎車波及壓至車下，救護人員用千斤頂將兩人救出，有1人傷重失去意識，另1男子意識模糊。

警方初步研判，車禍疑因轎車翻覆並波及機車道的機車，才導致將機車上兩人壓在轎車下方，至於翻覆的原因，警方表示還待進一步調查。

據指出，壓在車下的兩名男子分別65歲、35歲，前者有肢體外傷，且現場已失去意識，由救護心員進行心肺復甦術，後者則因部撕裂傷而意識模糊；這兩人都送中山附醫急救。轎車車主（30歲）則已爬出車外，身上有肢體外傷，但意識清楚，送大里仁愛醫院治療。

台中市烏日區環中路八段的高架橋，下午近4時時發生一起車禍，警方初步研判，車禍疑因轎車翻覆並壓到一旁機車道的機車，才導致將機車上兩人壓在轎車下方。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區環中路八段的高架橋，下午近4時時發生一起車禍，警方初步研判，車禍疑因轎車翻覆並壓到一旁機車道的機車，才導致將機車上兩人壓在轎車下方。圖／台中市消防局提供

車禍 車主 台中市

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