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與時間賽跑！尖石泰崗野溪溫泉受困6人 已救起1名男子
新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉6名露營客受困沙洲，竹縣消防局在下午3時許已利用繩索救起其中1名情況最危急的男子，其餘5人則仍在對岸岩壁上躲避等待救援，搜救隊表示雖然目前沒有立即危險，但眼見就要入夜，現在必須與時間賽跑將人救起。
新竹縣消防第二大隊表示，這2團6人都是受困在野溪溫泉周邊，昨晚紮營後沒有意識到半夜突降的大雨，天亮清醒後才發現溪水暴漲，原本能徒步涉水而過的小溪，溪水已經暴漲變得湍急，無法原路折返，幸好還能透過手機求援。
其中1名來自桃園的黃姓男子（25歲）雖然與友人僅隔不到幾公尺距離，卻被溪水硬生隔開，獨自站在礫灘上待援，救難人員利用拋繩槍先將救身衣讓黃男穿上，隨後由救難人員強行游泳渡河，最先把他拉上岸，同行的許姓（24歲）及李姓友人，則還在靠近岩壁處待援，不過也已經先穿上救身衣。
另一團同樣來自桃園的3名男子，則是已經先爬上對岸的岩壁坡上，因沒有立即性的危險，所以救難人員打算先將物資拋過去，讓3人原地等待救援，只是因山區雲層厚重，下午4點過後天色已經漸漸昏暗，就怕天黑前不夠時間將人全數救出。
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