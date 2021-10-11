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獨／「台中之鑽」工人墜樓 12樓掉10樓幸有繩救命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政路、河南路的「台中之鑽」的新建大樓工程，今天下午2時許傳出有工人從12樓墜樓的意外，消防隊到場時，工人卡在10樓的安全網上，墜落約7至8公尺，據初步調查，當時工人在施工時，疑因施工不慎才跌落，幸好工人有綁安全繩，工程周邊也有安全網，才未鬧出人命，是否有工安疏失，將待勞檢單位後續釐清。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，市政路的一處工地大樓傳出有工人墜落的工安意外，警、消到場時，王姓工人（44歲）卡在10樓的安全網上，墜落高度約為7至8公尺。

王的同事透露，當時王是在12樓施工，疑因施工不慎，才會從12樓跌落，但幸好王有綁安全繩，工程周邊也有做好防護網保護，才沒有鬧出人命。

救護車到場時，王姓工人意識清楚，頭部有撕裂傷，吊在樓層與防護網間，王被救下後，送往林新醫院治療，警方已到場蒐證，並將通知市府勞檢單位，查明是否涉及工安疏失。

根據維基百科，「台中之鑽」位於西屯區市政路、河南路，為台中商業銀行投資建造的商辦大樓，未來規劃作為總部大樓及旅館等用途，工地位址是在2014年時，由台中銀以57.5億元的價格，向興富發建設公司取得，工地開挖深度達34.6公尺，是台灣目前挖最深的地基，未來落成後，將成為台中市首棟超過200公尺的大樓，變成台中市新地標。

台中市新建工程地標「台中之鑽」的工地，在今天下午2時許傳出有工人墜樓意外，幸好工人有綁安全繩，工地也有安全網防護，未釀人命。圖／讀者提供
台中市新建工程地標「台中之鑽」的工地，在今天下午2時許傳出有工人墜樓意外，幸好工人有綁安全繩，工地也有安全網防護，未釀人命。圖／讀者提供

台中市 工安

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