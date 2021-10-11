獨／「台中之鑽」工人墜樓 12樓掉10樓幸有繩救命

台中市西屯區市政路、河南路的「台中之鑽」的新建大樓工程，今天下午2時許傳出有工人從12樓墜樓的意外，消防隊到場時，工人卡在10樓的安全網上，墜落約7至8公尺，據初步調查，當時工人在施工時，疑因施工不慎才跌落，幸好工人有綁安全繩，工程周邊也有安全網，才未鬧出人命，是否有工安疏失，將待勞檢單位後續釐清。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，市政路的一處工地大樓傳出有工人墜落的工安意外，警、消到場時，王姓工人（44歲）卡在10樓的安全網上，墜落高度約為7至8公尺。

王的同事透露，當時王是在12樓施工，疑因施工不慎，才會從12樓跌落，但幸好王有綁安全繩，工程周邊也有做好防護網保護，才沒有鬧出人命。

救護車到場時，王姓工人意識清楚，頭部有撕裂傷，吊在樓層與防護網間，王被救下後，送往林新醫院治療，警方已到場蒐證，並將通知市府勞檢單位，查明是否涉及工安疏失。