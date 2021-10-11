聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛犬「骨灰盆栽」不見 女子上網求歸還3天後回原位
台中一名女子的愛犬死後，她將愛犬骨灰埋在九重葛盆栽內，日前盆栽不見，她急報案也PO網請網友協尋，受理警察調閱監視器協尋，盆栽失蹤3天後又被放回原地，女子再度PO文感謝說「現在我才懂喜極而泣的感覺，是如此的美好」。
住豐原的女子家中飼養的愛犬日前過世，她將愛犬骨灰埋在一盆九重葛的盆栽內，讓愛犬繼續陪伴全家人，日前盆栽不見，她向豐原警分局報案，員警協助調閱監視器協尋。
女子在豐原地方臉書社團PO文：「這盆九重葛對你來說或許只是好看的盆栽，所以你把它抱走了，但這是我寶貝的安身之地，是全家人思念米Q的方式，每天澆水修剪的照顧著，我知道你不是有意的，請你偷偷的還回來好嗎？拜託你了」。
10月8日女子向警方表示，盆栽被放回原地，她再度在地方臉書社團感謝說：「即時再晚，我也要跟大家分享我的感謝，我的米Q樹葬盆栽回來了，就在剛剛回來了，現在的我才懂得喜極而泣的感覺是如此的美好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言