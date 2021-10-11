愛犬「骨灰盆栽」不見 女子上網求歸還3天後回原位

台中一名女子的愛犬死後，她將愛犬骨灰埋在九重葛盆栽內，日前盆栽不見，她急報案也PO網請網友協尋，受理警察調閱監視器協尋，盆栽失蹤3天後又被放回原地，女子再度PO文感謝說「現在我才懂喜極而泣的感覺，是如此的美好」。

住豐原的女子家中飼養的愛犬日前過世，她將愛犬骨灰埋在一盆九重葛的盆栽內，讓愛犬繼續陪伴全家人，日前盆栽不見，她向豐原警分局報案，員警協助調閱監視器協尋。

女子在豐原地方臉書社團PO文：「這盆九重葛對你來說或許只是好看的盆栽，所以你把它抱走了，但這是我寶貝的安身之地，是全家人思念米Q的方式，每天澆水修剪的照顧著，我知道你不是有意的，請你偷偷的還回來好嗎？拜託你了」。