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愛犬「骨灰盆栽」不見 女子上網求歸還3天後回原位

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女子的愛犬死後，她將愛犬骨灰埋在九重葛盆栽內，日前盆栽不見，她急報案也PO網請網友協尋，受理警察調閱監視器協尋，盆栽失蹤3天後又被放回原地，女子再度PO文感謝說「現在我才懂喜極而泣的感覺，是如此的美好」。

住豐原的女子家中飼養的愛犬日前過世，她將愛犬骨灰埋在一盆九重葛的盆栽內，讓愛犬繼續陪伴全家人，日前盆栽不見，她向豐原警分局報案，員警協助調閱監視器協尋。

女子在豐原地方臉書社團PO文：「這盆九重葛對你來說或許只是好看的盆栽，所以你把它抱走了，但這是我寶貝的安身之地，是全家人思念米Q的方式，每天澆水修剪的照顧著，我知道你不是有意的，請你偷偷的還回來好嗎？拜託你了」。

10月8日女子向警方表示，盆栽被放回原地，她再度在地方臉書社團感謝說：「即時再晚，我也要跟大家分享我的感謝，我的米Q樹葬盆栽回來了，就在剛剛回來了，現在的我才懂得喜極而泣的感覺是如此的美好。」

豐原一名女子將愛犬骨灰埋在盆栽內，日前不見，現已回歸原位。圖／取自臉書
豐原一名女子將愛犬骨灰埋在盆栽內，日前不見，現已回歸原位。圖／取自臉書

盆栽 監視器 警察

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