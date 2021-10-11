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國慶焰火後高雄不寧靜 小港海鮮餐廳爆糾紛

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

國慶焰火後，高雄深夜傳出多起糾紛。高雄蔡姓男子與友人王姓男子因互相挖苦，2人在小港區宏平路上的海鮮燒烤餐廳大打出手，警方獲報到場，將現場蔡男、王男還有10名友人帶回，依社會秩序維護法裁處。前金區也發生陳姓老翁攻擊吳姓超商店員，被警方帶回依傷害罪送辦。另外苓雅、三民區都有案件發生。

據了解，蔡男（37歲）、王男（40歲）與10名友人，今天凌晨2點多時，在小港區宏平路上的海鮮燒烤餐廳飲酒，蔡男、王男因一時互相挖苦，言語不合下相互推擠叫囂。

警方獲報後出動快打部隊趕往現場，先將2人區隔開，為防止其他人加入造成現場衝突擴大，警方再使用辣椒水制止，並將現場蔡男等12人全帶回警分局釐清及查證身分。

前金區七賢二路上的超商內，有一名65歲陳姓老翁坐在店內，被27歲吳姓店員請起身方便清潔，陳不滿下雙方發生拉扯，吳的手臂、臉部遭輕微抓傷，被警方帶回後，也提出告訴，讓陳翁被依傷害罪送辦。

另外，22歲的劉姓男子在苓雅區三多一路、三信家商附近，疑似行車糾紛遭人持利器追砍，造成手臂、背部多處撕裂傷血流不止；三民區十全二路上也有一名42歲中年男子遭人持BB槍射擊。

吳姓老翁在前金區七賢二路上的超商攻擊吳姓超商店員。記者邱奕能／翻攝
吳姓老翁在前金區七賢二路上的超商攻擊吳姓超商店員。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓男子與友人王姓男子因互相挖苦，2人在小港區宏平路上的海鮮燒烤餐廳大打出手，被警方壓制。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓男子與友人王姓男子因互相挖苦，2人在小港區宏平路上的海鮮燒烤餐廳大打出手，被警方壓制。記者邱奕能／翻攝

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