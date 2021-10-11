聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄17歲少女離家出走 警方追出40歲誘拐慣犯男
高雄一名17歲少女因長期沉迷於網路交友，家人擔心她遭誘拐，便限制她使用手機，沒想到少女竟離家出走。家人急得像熱鍋上的螞蟻向高雄市警局少年隊報案，警方也不負眾望在12小時內尋回少女，但也發現誘拐少女的是1名40歲的丁姓男子，還有多次誘拐未成年少女猥褻性侵等前科。
警方表示，高雄市少年隊日前接獲一件失蹤少女的緊急協助案件，家屬報案指，因為17歲的女兒長期沉迷於網路，並在網路上認識一名「帥哥網友」，以為找到了個知己，日前少女被家人沒收手機後，就離家出走，讓家人遍尋不著。
警方經過尋訪少女的交友圈，終於在報案後12小時內找到少女，發現她借住同學家，以網路電話與這名網友徹夜談心訴苦。警方陸續追查下，發現這名網友是個使用花美男假照片的40歲中年大叔丁男，並有多次誘拐未成年少女猥褻性侵等不良素行。
少年警察隊長王春生表示，科技與網路日新月異的進步，使這個世代的孩子們社交方式大部分都藉由社群媒體與網際網路，呼籲民眾要注意子女使用網路的狀況，並囑咐使用網路應注意的危險性，不提供個資、不上傳私密照、不隨意與陌生網友見面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言