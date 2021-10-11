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颱風天泰崗野溪紮營受困沙洲 3+3露營客仍苦苦待援
新竹縣消防局今天上午分別接獲民眾報案，指出在尖石鄉泰崗野溪溫泉附近，因為溪水暴漲而受困沙洲，但因溪水湍急根本無法實施救援，且雲層厚、天氣不穩無法出動直升機，警消已架拋繩強行渡河接觸到受困人員，正將人營救上岸。
據了解，受困的6人都是來自外縣市的遊客，分為2組，其中一組3人是黃姓、許姓及李姓男子，另一團則為李姓及王姓等3名男子，2團人員都是今天清晨天亮後，才發現溪水暴漲無法原路返回，受困在泰崗溪對岸的沙洲上。
這6名露營客昨天晚上就選在野溪溫泉旁紮營過夜，發現受困後，從上午6時許開始打了多通119求救；但據當地警方表示，昨晚深夜山區就已經下起大雨，且泰崗溪畔禁止露營，不解為何這群外地遊客沒有及時撤離。
新竹縣消防局原本申請空勤總隊直升機救援，無奈因颱風外圍環流影響，山區氣流不穩且有大雨，只能靠地面救援，但泰崗溪溪水已暴漲非常湍急，直至下午救援人員才利用拋繩槍，強行渡河，目前還在研擬將人接駁上岸的安全方案。
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