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颱風致路樹倒塌壓毀車輛 駕駛平躺休息幸無傷

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

圓規颱風來襲，強勁風雨導致多棵路樹倒塌，在花蓮市中山路一段，捐血中心前的路樹突然倒下，直接壓毀停在樹前的一輛休旅車，幸好駕駛將座椅放下平躺休息，沒有被樹壓到，只受到驚嚇與被玻璃割傷，由於大樹橫躺路中阻礙交通，市公所清潔隊獲報後已順利移除。

正好目擊過程的張先生說，今天上午11點下起大雨，突然刮起一陣很大的風，已佇立20多年的大樟樹突然倒下，壓到停在一旁的豐田休旅車，仔細一看，有人從車上下來，還好駕駛先將座椅放下平躺睡覺，如果沒平躺可能就會被大樹壓到，聽說他的老婆在慈濟醫院住院，自己在車上休息，沒想到被樹壓壞車。

由於大樟樹約有7、8公尺高，橫倒路上佔了整個車道，警方前往疏導交通，花蓮市公所清潔隊利用電鋸、吊車，大樹切成好幾段，再用吊車移除，約在下午1點多完成清除作業，交通恢復正常。

另外，花蓮多處公路有路樹倒塌，分別在台九線崇德隧道北上車道、嘉里村仁義街路段、台九線154.6公里北上車道、台九丁線53.4公里、台8線184.1公里西向車道，以及在太魯閣閣口處發生監視器電桿橫倒、台九線嘉南與嘉新路口路電線掉落路面等，新城警分局各派出所員警擔心發生意外，立即擺設交通錐示警，於現場疏導交通指揮路過車輛，並通報相關單位到場處理。

花蓮台九丁線53.4公里有路樹倒塌，警方通報相關單位，並協助處理。圖／警方提供
花蓮台九丁線53.4公里有路樹倒塌，警方通報相關單位，並協助處理。圖／警方提供
花蓮市中山路一段今天有路樹倒塌，壓毀停在一旁的休旅車。圖／民眾提供
花蓮市中山路一段今天有路樹倒塌，壓毀停在一旁的休旅車。圖／民眾提供
花蓮市中山路一段路樹倒塌，壓毀休旅車，幸車上駕駛只受輕傷。圖／民眾提供
花蓮市中山路一段路樹倒塌，壓毀休旅車，幸車上駕駛只受輕傷。圖／民眾提供

車道 路樹 花蓮

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