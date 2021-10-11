颱風致路樹倒塌壓毀車輛 駕駛平躺休息幸無傷

圓規颱風來襲，強勁風雨導致多棵路樹倒塌，在花蓮市中山路一段，捐血中心前的路樹突然倒下，直接壓毀停在樹前的一輛休旅車，幸好駕駛將座椅放下平躺休息，沒有被樹壓到，只受到驚嚇與被玻璃割傷，由於大樹橫躺路中阻礙交通，市公所清潔隊獲報後已順利移除。

正好目擊過程的張先生說，今天上午11點下起大雨，突然刮起一陣很大的風，已佇立20多年的大樟樹突然倒下，壓到停在一旁的豐田休旅車，仔細一看，有人從車上下來，還好駕駛先將座椅放下平躺睡覺，如果沒平躺可能就會被大樹壓到，聽說他的老婆在慈濟醫院住院，自己在車上休息，沒想到被樹壓壞車。

由於大樟樹約有7、8公尺高，橫倒路上佔了整個車道，警方前往疏導交通，花蓮市公所清潔隊利用電鋸、吊車，大樹切成好幾段，再用吊車移除，約在下午1點多完成清除作業，交通恢復正常。