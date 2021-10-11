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有裝有保庇！ 小巷住宅裝警報器 及時成功阻災
台南市歸仁區中正北路三段一處小巷平房，接近中午時因為煮食不慎、鍋爐冒煙即將起火，這時鄰居聽到火災警報器警報聲、察看發現濃煙，立即告知屋主打119，台南市消防局保西分隊感謝住戶安裝，否則一旦起火，消防車無法接近，要及時滅火可能非常困難。
保西分隊副中隊長吳博弘表示，起火人家位於巷道狹小處，屬搶救困難區域，當下住戶正準備午餐，一時不察鍋爐溫度過高已冒煙，因有裝設住警器，及早偵測到煙後發出警報，隔壁鄰居聽到警響後立即撥打119通報並通知屋主，關閉爐火解除狀況，及時阻止了一場可能的災情。
他說，住警器裝置應距離牆面或樑60公分以上、天花板或樓板60公分以內、距離冷氣或窗的出風口1.5公尺以上；若在牆面裝置應距離天花板15公分以上、50公分以下。安裝住警器除可提早發現火災應變，保障人命財產安全。
消防局長李明峯表示，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能在火勢擴大前發現，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，減少人命傷亡與降低災害損失。
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