快訊

獨／這群遊客不走！神秘海灘卡礁賓士車主：浪大驚人我還通報救

第12輪規畫3種國際疫苗 BNT有望開放全年齡層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有裝有保庇！ 小巷住宅裝警報器 及時成功阻災

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁區中正北路三段一處小巷平房，接近中午時因為煮食不慎、鍋爐冒煙即將起火，這時鄰居聽到火災警報器警報聲、察看發現濃煙，立即告知屋主打119，台南市消防局保西分隊感謝住戶安裝，否則一旦起火，消防車無法接近，要及時滅火可能非常困難。

保西分隊副中隊長吳博弘表示，起火人家位於巷道狹小處，屬搶救困難區域，當下住戶正準備午餐，一時不察鍋爐溫度過高已冒煙，因有裝設住警器，及早偵測到煙後發出警報，隔壁鄰居聽到警響後立即撥打119通報並通知屋主，關閉爐火解除狀況，及時阻止了一場可能的災情。

他說，住警器裝置應距離牆面或樑60公分以上、天花板或樓板60公分以內、距離冷氣或窗的出風口1.5公尺以上；若在牆面裝置應距離天花板15公分以上、50公分以下。安裝住警器除可提早發現火災應變，保障人命財產安全。

消防局長李明峯表示，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能在火勢擴大前發現，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，減少人命傷亡與降低災害損失。

小巷住宅裝警報器及時發揮通報功能成功阻災。圖／台南市消防局提供
小巷住宅裝警報器及時發揮通報功能成功阻災。圖／台南市消防局提供
小巷住宅裝警報器及時發揮通報功能成功阻災，消防員提醒周遭住戶安裝。圖／台南市消防局提供
小巷住宅裝警報器及時發揮通報功能成功阻災，消防員提醒周遭住戶安裝。圖／台南市消防局提供

火災 台南

延伸閱讀

濫用消防救護資源「謊稱肚痛、省計程車錢」 台南市開出25張收費單

避免感電危險 台南消防執行電動公車及充電樁搶救演練

力挺台南打火兄弟 消防發展基金會捐救護器材

影／台南官田消防分隊發明水帶清洗收納機 造福消防員

相關新聞

颱風天泰崗野溪紮營受困沙洲 3+3露營客仍苦苦待援

新竹縣消防局今天上午分別接獲民眾報案，指出在尖石鄉泰崗野溪溫泉附近，因為溪水暴漲而受困沙洲，但因溪水湍急根本無法實施救援...

轎車飛上屋頂？ 原來是衝出道路翻落山坡 4受困有1輕傷

台南市楠西區灣丘里灣丘88號民宅下午2點多突然傳出一聲巨響，一輛深色轎車竟然出現在民宅屋頂，車內還有人受困呼救，嚇壞往來...

20多人登大鬼湖 2人摔落山谷其中1人無生命跡象

屏東縣消防局今清晨6點半獲報，一支登山團體20多人，在大鬼湖登山口、海拔約2273公尺檜木營地附近，疑有2人摔落山谷，其...

國慶焰火後高雄不寧靜 小港海鮮餐廳爆糾紛

國慶焰火後，高雄深夜傳出多起糾紛。高雄蔡姓男子與友人王姓男子因互相挖苦，2人在小港區宏平路上的海鮮燒烤餐廳大打出手，警方...

高雄17歲少女離家出走 警方追出40歲誘拐慣犯男

高雄一名17歲少女因長期沉迷於網路交友，家人擔心她遭誘拐，便限制她使用手機，沒想到少女竟離家出走。家人急得像熱鍋上的螞蟻...

影／西營大將軍廟遭公車撞毀 驚險一瞬間畫面曝光

嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松西營將軍廟，今上午10時許遭一輛嘉義客運中型巴士撞及，公車車頭半毀，廟身近乎全毀，所幸當時車上沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。