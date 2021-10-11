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公寓5樓頂鐵皮屋外驚見大蜂巢 高空作業車送人升空摘除
新北市動物保護防疫處日前接獲通報汐止區民族五街巷內發現3顆蜂巢，當天先摘除2顆，另1顆位在5樓頂樓加蓋鐵皮屋簷下，在與屋主聯繫後，今天出動高空作業車，推升工作人員到5樓高度摘除蜂巢，免除後患。
新北市議員白珮茹說，可能是前陣子防疫，民眾外出活動減少，導致虎頭蜂築巢較不易被人察覺。近日慢慢解封，山區就傳出多起虎頭蜂螫傷人事件。汐止民族五街靠山區住戶，日前發現巷內房屋共有3顆蜂巢。她聯絡市府動保處協助處理，8日摘除2顆蜂巢，另1顆在頂樓屋簷外，由動保處聯絡屋主再安排時間摘除。
最後1顆蜂巢位在公寓5樓頂樓加蓋鐵皮屋簷下方，難以自屋內摘除。新北市動保處長楊淑方表示，在與屋主聯絡過後，上午10點多出動高空作業車，將乘坐在吊籃內的工作人員推升到5樓高度，從鐵皮屋外摘除蜂巢。
新北動保處提醒民眾，蜂類會在清明節過後開始築巢，在屋角上方噴點油性殺蟲劑，有助避免昆蟲靠近。虎頭蜂容易在雜物堆裡築巢，環境保持乾淨也較不易引來虎頭蜂築巢。發現蜂巢，在小顆時就應盡快打1999通報動保處處理。未摘除前只要不干擾，緊閉門窗，可避免攻擊，千萬不要攻擊蜂群或自行摘除，以免發生危險。
北部近期傳出多起虎頭蜂螫傷人事件，新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道上月底有遊客遇虎頭蜂攻擊，造成1死3傷，幾天後大粗坑觀光步道另有1家5口被螫傷。台北市陽明山登山步道月初也有11名民眾遭蜂螫傷送醫，宜蘭縣大同鄉樂水部落籃球場旁樹上有個直徑超過1公尺的黑尾虎頭蜂巢，族人昨天摘除，解決心頭大患。
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