20多人登大鬼湖 2人摔落山谷其中1人無生命跡象

屏東縣消防局今清晨6點半獲報，一支登山團體20多人，在大鬼湖登山口、海拔約2273公尺檜木營地附近，疑有2人摔落山谷，其中1人無生命跡象，消防局獲報後出動前往救援，原本請空勤總隊直升機將救難人員載往山區，但因雲層過厚只能折返，目前改由地面部隊前往，但路途遠，趕抵現場至少1天時間，屏東縣消防局在佳暮國小設置前進指揮所前往救援。

據了解，這支登山團向警方申請入山日期是10月8日至17日，一行23人，他們10月9日上午7點從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，入山登記24人，共18男6女，從佳暮林道上山，往大鬼湖，預計11日從台東知本下山。

屏東縣消防局今清晨6點半接獲報案，該團在大鬼湖登山口附近、海拔2273公尺檜木營地發生事故，疑有2人摔落山谷，1人受傷、1人沒有生命跡象，現場打衛星電話求救，山區訊號微弱，目前訊息掌握有限。