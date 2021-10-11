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濫用消防救護資源「謊稱肚痛、省計程車錢」 台南市開出25張收費單

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

酒醉男子謊稱肚子痛，請消防局救護車送他到醫院後不進急診室自行離開。台南市消防局今天統計，台南市實施消防救護車收費要點以來，已開出25張收費告知單，每張收費1400元，以遏阻救護資源被濫用。

消防救護案件逐年增加，不少是酒醉路倒或慢性病患為省下計程車費，把救護車當醫療專車使用，讓基層消防同仁疲於奔命。

全台共有11個縣市明訂消防救護車收費規定，台南市消防局針對民眾習慣性濫用救護資源行為，制定「台南市消防救護車收費實施要點」，民眾如果有違反相關情形，必須繳納濫用消防救護車費用。

消防局緊急救護科說，民眾如果經由消防救護車載至醫院後，前往門診掛號或是逕自離開，沒有到急診室就醫，或經評估為非緊急傷病患等，出勤消防人員將開具消防救護車收費單給民眾，民眾必須在1個月內至台南市消防局繳納。

局長李明峯表示，收費是為了抑制濫用，基本精神還是服務市民為原則，對於低收入戶、孕產婦等收費對象，可經過審查後免除收費，呼籲民眾請把緊急救護資源留給更需要的人。

針對濫用消防救護車資源民眾，台南市消防局已開出25張收費告知單。圖／台南市消防局提供
針對濫用消防救護車資源民眾，台南市消防局已開出25張收費告知單。圖／台南市消防局提供

救護車 台南 計程車

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