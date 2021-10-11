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再度光臨同一家 竊賊帶著上次偷的iPhone被逮了

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

台北市吳姓男子昨天晚上到桃園市一家通訊行行竊，先持小剪刀剪斷防竊繩，隨後拿走一台最新上市的iPhone 13 Pro奪門而出；店員見狀大喊求助，被正好在門口處理事故的員警聽到，追捕200公尺後將男子壓制在地，還在他身上搜出上周在同一家店偷到的另一隻iPhone，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局調查，大樹派出所員警昨天晚上6時40分許在桃鶯路上處理交通事故，見路旁通訊行店員突然衝出門，手指一名狂奔中的男子，大喊「他偷我們的手機」，員警聞言馬上緊追在後，跑了200公尺後終於將男子壓制在地，從他的身上搜出兩支手機及作案用小剪刀。

警方調查，吳姓男子（32歲）昨晚特地從台北搭火車來到桃園，抵達該通訊行後，假意試玩展示機，趁店員不注意，持修容用小剪刀將防竊線剪斷，將新上市的iPhone 13 Pro放入口袋後奪門而出；店員察覺有異，一看展示櫃手機竟不翼而飛，馬上衝出店外向員警大聲呼救，成功逮人。

據調查，這已不是吳男第一次犯案，他在一周多前才從同一家通訊行竊走一台iPhone 12，早已被警方鎖定；這次吳不僅以現行犯被逮，警方還在他身上搜出上次竊取的手機，讓他百口莫辯，全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

吳姓男子兩度至同一家通訊行行竊，昨天假意是玩手機，暗以小剪刀破壞防竊線，竊走最新上市的iPhone後奪門而出，被店員發現並報警，遭逮。記者楊湛華／翻攝
吳姓男子兩度至同一家通訊行行竊，昨天假意是玩手機，暗以小剪刀破壞防竊線，竊走最新上市的iPhone後奪門而出，被店員發現並報警，遭逮。記者楊湛華／翻攝
吳男昨天偷新上市iPhone 13 Pro（右）未果，被逮時身上還帶著一周前才偷走的iPhone 12（左）。記者楊湛華／翻攝
吳男昨天偷新上市iPhone 13 Pro（右）未果，被逮時身上還帶著一周前才偷走的iPhone 12（左）。記者楊湛華／翻攝
吳男作案用修容剪刀。記者楊湛華／翻攝
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桃園 竊盜

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