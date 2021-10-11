再度光臨同一家 竊賊帶著上次偷的iPhone被逮了

台北市吳姓男子昨天晚上到桃園市一家通訊行行竊，先持小剪刀剪斷防竊繩，隨後拿走一台最新上市的iPhone 13 Pro奪門而出；店員見狀大喊求助，被正好在門口處理事故的員警聽到，追捕200公尺後將男子壓制在地，還在他身上搜出上周在同一家店偷到的另一隻iPhone，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局調查，大樹派出所員警昨天晚上6時40分許在桃鶯路上處理交通事故，見路旁通訊行店員突然衝出門，手指一名狂奔中的男子，大喊「他偷我們的手機」，員警聞言馬上緊追在後，跑了200公尺後終於將男子壓制在地，從他的身上搜出兩支手機及作案用小剪刀。

警方調查，吳姓男子（32歲）昨晚特地從台北搭火車來到桃園，抵達該通訊行後，假意試玩展示機，趁店員不注意，持修容用小剪刀將防竊線剪斷，將新上市的iPhone 13 Pro放入口袋後奪門而出；店員察覺有異，一看展示櫃手機竟不翼而飛，馬上衝出店外向員警大聲呼救，成功逮人。