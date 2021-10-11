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北市凌晨死亡車禍 中年男聚餐完徒步返家遭計程車撞亡
台北市中山區今天凌晨發生死亡車禍，陳姓男子在朋友家喝完酒，徒步返家時，遭林姓多元化計程車司機未減速追撞，陳當場躺地，意識不清，急救後仍因顱內嚴重出血不治。林辯稱沒注意，被警方依過失致死罪送辦。
警方調查，陳男（54歲）今天凌晨2點多，徒步行經市民大道、復興南路口，他走在行人穿越道上，卻遭林男（53歲）開多元化計程車猛撞，車上4名乘客大聲尖叫，下車立刻報警。
消防員到場將陳送醫，2個小時後，陳因顱內嚴重出血不治。警方傳喚他家屬到案做筆錄，他家人說陳昨晚在朋友家喝酒，家裡住忠孝東路上，是返家途中遇劫。
林辯稱視線不佳，沒注意，他沒酒駕，警方將他依過失致死罪嫌送辦。
警方呼籲，夜間下雨視線不佳，駕駛人應減速慢行，車輛及行人都要遵守號誌通行。
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