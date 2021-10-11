遊客泡尖石泰崗野溪溫泉 遇溪水暴漲6人受困沙洲待援

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉今天上午傳出有遊客受困沙洲，據新竹縣消防局報告，目前已掌握3人位置，但因為3人受困位置位於泰崗溪對岸，溪水非常湍急難以施救，警消正在想辦法營救受困民眾。

據了解，民眾通報有6人受困沙洲，疑似遇上溪水暴漲來不及逃離，而受困泰崗溪的一處石壁下沙洲；當地員警表示，尖石山區從今天凌晨就有陸續強降雨，因此溪水才會暴漲，不過目前無法得知受困民眾是昨天就在現場，還是今天上午才受困。

不過據當地居民表示，泰崗野溪溫泉過去就是熱門露營地，因此有不少露營客出入，懷疑受困民眾前一晚就在泰崗溪旁露營，卻沒想到颱風帶來的降雨竟然讓溪水暴漲，才導致來不及逃生而受困。