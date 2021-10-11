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台中大坑5車連環撞多人傷 逆向大貨車駕駛辯：煞車失靈

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅游振昇／台中即時報導

台中市北屯區大坑山區在今天上午傳出連環車禍，警方調查，肇事的大貨車疑逆向行駛才釀禍，造成5名傷者送醫，其中有轎車因車禍擠壓、車門凹陷嚴重，警、消利用破壞器材，才救出受困者，5輛車的駕駛都無酒精濃度，大貨車洪姓駕駛辯稱，當時疑似煞車失靈才釀禍，詳細的肇事原因，待交通大隊事故組釐清。

據查，洪姓男子（31歲）在今天上午9時許，駕駛大貨車從新社區沿的東山路，往市區方向行駛，行經北屯區東山路二段時，洪逆向行駛，造成對向由劉姓、李姓、李姓、蘇姓男子駕駛的車輛閃避不及，釀成連環車禍。

台中市消防局出動多個消防分隊前往救援，因為部分被撞擊的車輛，因車體、車門凹陷，消防隊利用破壞器材，才救出傷者。

經檢傷後，有5名傷者送醫，其中有2名分別為9歲及14歲的男童，但經醫院檢傷後，都只有輕微擦挫傷，其餘就醫傷者中，38歲的男子是頭部外傷、48歲女子是雙腳疼痛、50歲男子則是頭昏、胸痛等症狀，5人被分送國軍803醫院、台中慈濟醫院，都無生命危險。

台中市第五警分局交通分隊到場調查，洪姓男子與其他4名駕駛都無酒精濃度，洪辯稱，當時行經該處時，疑因為大貨車的煞車失靈，才會釀禍，不過根據調查，該處為單行道，洪的行向已是逆向行駛，有肇事原因，是否有機械故障等其他原因釀禍，有待交大事故組後續查明。

台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，警方初步調查，肇事的大貨車逆向行駛，疑煞車失靈釀禍。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許發生連環車禍，消防隊利用破壞器材，救出受困傷者。記者陳宏睿／翻攝

車禍 台中市

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