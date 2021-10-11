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青埔風大房屋看板吹落砸車 網友看路上疑似甩尾痕
在桃園青埔特區，近年來房子愈蓋愈多，是許多人買房的第一首選，但昨天卻因風大，造成路旁的廣告看版吹落並砸到行經車輛，造成車損，所幸並無人員受傷；有網友在臉書社團「我是青埔人」PO出事發照片，不過有眼尖網友發現，領航北路環溪三街口疑似有甩尾痕跡，對此中壢警分局表示，此車痕是剛鋪設柏油，車輛輪胎碾壓後所遺留的痕跡。
中壢警分局指出，，55歲的游姓駕駛行經永裕路欲左轉領航北路，轉彎至路口時，因風勢較強，車輛遭被風刮起之廣告看板砸到，所幸無人傷亡，警方獲報到場處理，游男酒測值為零，並聯繫到該看板負責人，後續賠償責任由雙方當事人自行協調。
針對網友質疑的甩尾車痕，中壢警分局青埔派出所長楊文豐表示，是因領航北路環溪三街口，剛鋪設柏油路，加上雙十連假出遊車輛眾多，輪胎碾壓後所遺留的痕跡。
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