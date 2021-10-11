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煞車失靈？台中大坑山區大貨車逆向 連環撞4車釀5傷
台中市北屯區東山路二段在今天上午9時許，發生一起連環車禍，一輛大貨車逆向行駛在東山路二段時，疑煞車失靈，導致撞上當時對向的4輛轎車，造成4名駕駛受傷送醫，目前警方正在現場交管，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
台中市第五警分局交通分隊調查，今天上午9時許獲報，北屯區東山路二段發生連環車禍，經初步調查，肇事原因疑為一輛大貨車逆向從新社往大坑方向行駛時，行駛到案發地點，疑因煞車失靈，導致撞上對向要從大坑往新社方向的4輛轎車，因此造成多人受傷。
第五警分局交通分隊表示，目前全案仍在調查中，詳細的肇事原因，仍待後續調閱監視器、訪查證人、相關駕駛釐清。
台中市消防局勤指中心表示，全案是在今天上午9時許獲報，經派遣東山、中山、北屯、大誠等分隊前往救援，隊員到場後發現是一起連環車禍，現場有5名傷者，分別是38歲男子、10歲男童、14歲男童、48歲女子、50歲男子，除了2名男童身上無明顯外傷外，其餘傷者都有頭部外傷、頭昏、胸痛等傷勢，不過都意識清楚，分別被送往國軍803醫院及潭子慈濟醫院治療。
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