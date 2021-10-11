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影／氣酒友買不到酒 他喝嗨被掃興街頭暴打友人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今天凌晨與錢姓友人在公園喝酒，喝嗨了之後，給錢男1萬元去買酒繼續喝，但因當時已經凌晨時分，錢男買不到酒退還給林，沒想到當時林因酒精催化，心生不滿，直接動手打人。雙方在街頭鬥毆，驚動警方到場，全案警詢後將依傷害、社會秩序維護法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

據查，林姓男子（52歲）在今天凌晨3時許，與錢姓友人（31歲）在北區太原路的綠園道公園喝酒。雙方把酒喝完後，林男給了錢男1萬元，囑咐「再去買來喝，喝得不夠」。錢男拿著酒錢要買酒，但因當時店家都已關門，錢男就把1萬元退給林男。

沒想到此舉引來林姓男子的不滿，當場藉著酒意對林動手，雙方在街頭全武行，當時林母發現後，趕緊出門勸架，其他鄰居發現後，也通知警方到場。

警方到場時，林仍咆嘯企圖追打錢，警方迅速予以壓制，阻止林男持續脫序行為。林因被毆打，有擦挫傷，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療，傷勢已無大礙。林則因涉嫌傷害、社會秩序維護法，被警方帶回詢問，警詢後將移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市林姓男子在今天凌晨3時許，與錢姓友人在街頭鬥毆，警方到場查處，並將傷者送醫。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今天凌晨3時許，與錢姓友人在街頭鬥毆，警方到場查處，並將傷者送醫。圖／讀者提供

救護車 酒精 酒駕

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